RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DE NHOA AU PREMIER SEMESTRE 20211

Regulatory News:

NHOA (Paris:NHOA):

Durant le premier semestre 2021, NHOA a confirmé sa croissance en termes de chiffre d’affaires, les Carnets de commandes et Pipeline malgré les restrictions globales liées au Covid-19 et les retards en termes de développement et d’exécution de projets qui en ont résulté. Toutefois, les problèmes de ruptures des chaînes d’approvisionnement ont affecté le monde entier, et NHOA comme toutes les autres entreprises. A date, NHOA, confirme néanmoins sa trajectoire claire vers la réalisation de ses objectifs de chiffre d’affaires 2021 et 2022.

Chiffre d'affaires et autres revenus ont augmenté de 44% par rapport au premier semestre 2020, y compris les revenus non récurrents liés au projet Vehicle-to-Grid avec Stellantis.

Le Carnet de commandes 2 a augmenté de 88% par rapport à septembre 2020, et, avec les Contrats sécurisés 3 , s’élève à 149 millions d’euros.

a augmenté de 88% par rapport à septembre 2020, et, avec les Contrats sécurisés , s’élève à 149 millions d’euros. Au cours du premier semestre 2021, NHOA a consacré des efforts significatifs, en temps et en frais, à la mise en place de la Joint-Venture avec Stellantis, et le changement de son actionnaire de contrôle, qui sont des évènements ponctuels et non-récurrents.

Chiffre d'affaires et autres revenus s’élèvent à 7,2 millions d’euros, dont 1 million d’euros de revenus non récurrents liés au projet Vehicle-to-Grid avec Stellantis, au 30 juin 2021, en hausse de 44% par rapport au premier semestre 2020. L'augmentation du Chiffre d’affaires et des autres revenus est principalement due aux recettes de 4,9 millions d’euros réalisées par la Ligne de Produits (« Global Business Line » ou « GBL ») eMobility, qui est devenue pleinement opérationnelle dès mai 2021 suite à la conclusion de la Joint-Venture (« JV ») entre NHOA et Stellantis dédiée aux activités d'eMobility : Free2Move eSolutions. Les produits et autres revenus de la GBL Energy Storage 2,3 millions d’euros ont été partiellement affectées par les restrictions logistiques liées à la Covid-19 qui ont entravé les calendriers de construction. Néanmoins, NHOA a été en mesure de réaliser le test de réception en usine pour un système de 10 MWh dans le Massachusetts et d'achever le test du projet de stockage d’énergie solaire Sol De Insurgentes au Mexique. Les autres revenus proviennent principalement de la reconnaissance de la contribution non récurrente de 1 million d’euros liée au développement du projet Vehicle-to-Grid avec Stellantis. La marge brute de 26%, incluant les éléments non récurrents, est principalement due à la composition des revenus et est partiellement affectée par les coûts de mise en place de la GBL eMobility. La marge brute, hors revenus non récurrents, s’élève à 0,9 millions d’euros, soit 14%.

Les Carnets de commandes et Contrats sécurisés s'élèvent à 149 millions d’euros, correspondant à 700 MWh aux États-Unis, en Europe et en Afrique. Le carnet de commandes s'élève à 45 millions d’euros, en hausse de 88% par rapport à celui communiqué le 24 septembre 2020, avec plus de 90 MWh entre la Californie, le Massachusetts, le Vermont et l'Italie. Les Contrats sécurisés s'élèvent à 104 millions d’euros grâce à plus de 600 MWh de projets obtenus à Guam et Hawaii avec Engie.

Le Pipeline4 de la GBL Energy Storage5 est en hausse de 6% sur la même période, atteignant 835 millions d’euros, grâce à l'accélération rapide du marché que nous avons connue dans toutes les zones géographiques clés, notamment en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

Les charges du personnel ont augmenté de 55% pour atteindre 5,7 millions d’euros, contre 3,7 millions d’euros au premier semestre 2020, en ligne avec l'augmentation de 63% des effectifs sur la période. Au 30 juin 2021, NHOA compte 179 employés, de 19 nationalités. Le renforcement des effectifs est en ligne avec la feuille de route de NHOA suivant le Masterplan10x et est principalement consacré à l'exécution des projets aux USA, APAC et à la montée en puissance de la GBL eMobility.

Les investissements en R&D s'élèvent à 1,6 millions d’euros et représentent 27% du chiffre d’affaires consolidé, confirmant ainsi le fort engagement en R&D et dans l'innovation du groupe, qui s'adresse progressivement également à la GBL eMobility.

Les autres charges d’exploitation ont augmenté de 17% pour atteindre 1,6 millions d'euros, contre 1,4 millions d'euros au premier semestre 2020, ce qui s’explique par une croissance physiologique de l’entreprise dans ce moment spécifique.

L'EBITDA, comprenant les revenus non récurrents, s’inscrit en perte de 5,5 millions d’euros au premier semestre 2021, contre une perte de 4,4 millions d'euros au premier semestre 2020, en raison de l'augmentation des charges d'exploitation et des frais de personnel, qui ont plus que compensé l'augmentation du chiffre d’affaires. Il s'agit d'un effet naturel des investissements réalisés par NHOA en termes de personnel et d'empreinte industrielle (cet effet ayant été en partie seulement compensé par le bas chiffre d'affaires / la marge brute générée sur le premier semestre 2021), pour supporter la base industrielle nécessaire à l’exécution du Carnet de commandes et des Contrats sécurisés de 149 millions d’euros.

Les dépenses non récurrentes et le plan d'intéressement représentent respectivement 2,6 millions d’euros et 4,8 millions d’euros, les deux postes étant affectés par les transactions extraordinaires réalisées au cours de la période : telles que la conclusion de la JV avec Stellantis et les événements majeurs post-clôture, essentiellement la conclusion de l’accord entre ENGIE et TCC, impliquant une accélération du plan de SARs.

L'EBIT et le résultat net au 30 juin 2021 s'élèvent respectivement à –15,8 millions d'euros et –15,9 millions d'euros, contre – 6,5 millions d'euros et –6,5 millions d'euros pour l'année précédente.

La position financière nette à la fin du premier semestre 2021 s’établit à –24,7 millions d'euros, contre –21,3 millions d'euros au 31 décembre 2020.

NHOA

NHOA (précédemment Engie EPS) développe des technologies qui permettent la transition mondiale vers une énergie propre et une mobilité durable, afin de façonner l'avenir d'une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète.

Cotée à Paris sur Euronext (NHOA:PA), NHOA est représentée dans les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® AllTradable. Son siège social est situé à Paris, tandis que les fonctions recherche, développement et production sont basées en Italie.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.nhoa.energy

Déclarations prospectives

Ce communiqué peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas un engagement quant à la performance future de NHOA. Bien que NHOA considère que de telles déclarations sont fondées sur des attentes et hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature sujettes à des risques et des incertitudes qui pourraient entrainer une différence entre les performances réelles et celles décrites ou suggérées dans ces déclarations. Ces risques et incertitudes incluent, sans limitation, ceux décrits ou identifiés dans les documents publics déposés par NHOA auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), y compris ceux énumérés dans la section « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel de NHOA (anciennement ENGIE EPS) déposé auprès de l'AMF le 7 Avril 2021 (sous le numéro D.21-0273). Les investisseurs et les actionnaires de NHOA doivent noter que si tout ou partie de ces risques se matérialisent, ils pourraient avoir un impact défavorable significatif sur NHOA.

Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'emploi d’une terminologie prospective, comprenant des verbes ou des termes tels que « anticipe », « croit », « estime », « prévoit », « a pour but », « peut », « projette », « développement », « en cours de discussion » ou « client potentiel », « devrait » ou « va », « projets », « carnet de commande », « pipeline » ou « plans » ou, pour chacun de ces termes, leurs contraires ou autres variantes ou terminologies équivalentes, ou par des discussions de stratégie, de plans, d'objectifs, de buts, d'événements ou d'intentions futures. Ces déclarations incluent tous les points qui ne sont pas des faits historiques et qui sont à des différents degrés, incertains, comme les déclarations sur les impacts de la pandémie de Covid-19 sur les opérations commerciales, les résultats financiers et la situation financière de NHOA et sur l'économie mondiale. Elles apparaissent tout au long de ce communiqué et comprennent, mais sans s'y limiter, des déclarations concernant les intentions, croyances ou prévisions actuelles de NHOA, concernant, entre autres, les résultats de NHOA en matière de développement commercial, de transactions, de situation financiére, de perspectives, de stratégies financières, de prévisions pour la conception et le développement du produit, des applications et autorisations réglementaires, de modalités de remboursement, de couts de vente et de pénétration du marché. Les facteurs importants susceptibles d'affecter les performances et de faire varier sensiblement les résultats des attentes de la direction ou d'affecter la capacité de NHOA à atteindre ses objectifs stratégiques, incluent les incertitudes liées à l'impact de la Covid-19 sur les activités, les opérations et les employés de NHOA. De surcroît, même si les résultats des transactions, la situation financière et la croissance de NHOA, le développement des marchés et de l'industrie dans lesquels NHOA exerce son activité, coïncident avec les déclarations de ce communiqué, ces résultats ou ces développements ne peuvent pas être représentatifs des résultats ou des développements des prochaines périodes. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date de publication de ce communiqué. NHOA n’a pas l’obligation et ne s’engage pas mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives.

Suivez-nous sur Linkedin

Suivez-nous sur Instagram

1.1 Compte de résultat consolidé

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

(montants en Euro) 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 Chiffre d'affaires 6.052.300 10.798.205 4.914.240 Autres produits y compris évènement non récurrent 1.145.868 253.596 111.887 PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES y compris évènement non récurrent 7.198.168 11.051.801 5.026.127 Coûts des biens et services vendus (5.337.029) (7.221.152) (3.690.491) MARGE BRUTE y compris évènement non récurrent 1.861.139 3.830.649 1.335.636 % sur Chiffre d'affaires et autres produits 25,9% 34,7% 26,6% Frais de personnel (5.735.830) (7.774.565) (3.703.950) Autres charges d’exploitation (1.645.346) (2.937.171) (1.406.757) Autres frais de R&D et opérations industrielles (1) 0 (1.543.425) (610.141) EBITDA - hors stock-options et plan d'intéressement y compris évènement non récurrent(2) (5.520.036) (8.424.511) (4.385.212) Amortissements (2.815.237) (3.325.887) (1.291.930) Pertes de valeur et autres provisions (56.348) (1.509.491) (196.061) Charges non-récurrents et Coûts d'Intégration (2.642.690) (569.535) (142.226) Plan d'intéressement (4.771.255) (824.790) (513.025) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (15.805.568) (14.654.215) (6.528.455) Produits et charges financiers nets (54.459) (90.791) 39.481 Impôts sur les sociétés (15.776) (69.540) (31.291) RÉSULTAT NET (15.875.803) (14.814.545) (6.520.264) Attribuable aux : Actionnaires de la société-mère (15.463.596) (14.814.545) (6.520.264) Participations ne donnant pas le contrôle (412.206) 0 0 RÉSULTAT NET PAR ACTION (1,21) (1,16) (0,51) Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation 12.766.860 12.766.860 12.766.860 Résultat net dilué par action (1,21) (1,16) (0,51) (1) Les autres frais de R&D et d'opérations industrielles ont été reclassés en coûts des biens et services vendus en 2021. Ils sont définis dans la note 4.5 des états Financiers Consolidés. (2) L'EBITDA hors charges d'options d'achat d'actions et de plans d'intéressement y compris événement non récurrent n'est pas défini par les normes IFRS. Il est défini dans les notes 3.8 et 4.6 des états Financiers Consolidés.

1.2 Etat consolidé des autres éléments du résultat global

AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL

(montants en Euro) 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 BÉNÉFICE (DÉFICIT) NET (15.463.596) (14.814.545) (6.520.264) Écarts de change sur activités d’exploitation à l’étranger 0 0 (2.739) Autres éléments du résultat global ne devant pas être reclassés en résultat dans les périodes ultérieures (nets d'impôts) 0 (1.323) 7.714 Gains et (pertes) actuariels sur les avantages du personnel 218.120 (193.087) (64.945) Autres éléments du bénéfice (déficit) global de l’exercice, net d’impôt 218.120 (194.410) (59.970) Total éléments du résultat global, net d’impôt (15.245.477) (15.008.955) (6.580.235) Attribuable aux actionnaires de la société mère (15.245.477) (15.008.955) (6.580.235)

1.3 Bilan consolidé

ACTIF

(montants en Euro) 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 Immobilisations corporelles 3.744.415 2.521.277 2.860.550 Immobilisations incorporelles 8.750.510 9.272.391 8.120.705 Investissements dans des entités consolidées selon la méthode de la mise en équivalence 9.445 9.445 996 Autres actifs financiers non courants 4.890.346 190.346 168.346 TOTAL DE L’ACTIF NON COURANT 17.394.716 11.993.458 11.150.597 Créances commerciales et autres débiteurs 9.950.093 11.639.388 4.068.586 Actifs du contrat 344.311 1.068.083 7.226.231 Stocks 2.803.845 1.988.444 3.218.163 Autres actifs courants 3.609.388 2.502.356 3.266.872 Actifs financiers courants 8.174.213 467.500 459.219 Trésorerie et équivalents de trésorerie 9.082.310 3.930.868 3.773.701 TOTAL DE L’ACTIF COURANT 33.964.160 21.596.638 22.012.772 TOTAL ACTIF 51.358.876 33.590.096 33.163.369 PASSIF

(montants en Euro) 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 Capital émis 2.553.372 2.553.372 2.553.372 Primes d’émission 48.147.696 48.147.696 48.147.696 Autres réserves 4.623.788 4.399.167 4.529.648 Report à nouveau (66.947.590) (52.139.663) (52.953.882) Bénéfice / (Déficit) net (15.463.596) (14.814.546) (6.520.264) Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère (27.086.331) (11.853.975) (4.243.431) Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 20.187.793 0 0 Total des capitaux propres (6.898.538) (11.853.975) (4.243.431) Avantages du personnel 1.441.327 4.925.948 4.819.075 Passifs financiers non courants 32.780.509 24.237.071 20.254.905 Autres éléments du passif non courant 2.857.771 1.903.628 1.998.478 Impôts différés passifs non courants 16.494 16.494 16.494 TOTAL DU PASSIF NON COURANT 37.096.101 31.083.141 27.088.952 Dette fournisseurs 7.635.292 6.887.267 5.370.248 Autres éléments du passif courant 12.522.524 6.505.062 3.664.869 Passifs financiers courants 1.003.498 968.600 1.271.175 Impôts sur les sociétés 0 0 11.556 TOTAL DU PASSIF COURANT 21.161.313 14.360.929 10.317.848 TOTAL PASSIF 51.358.876 33.590.095 33.163.369

1.4 Tableau consolidé des variations de capitaux propres

ÉTAT DES VARIATIONS

DES CAPITAUX PROPRES

(montants en Euro) CAPITAL

SOCIAL PRIME

D’EMISSION RESERVE

STOCK-

OPTIONS

ET BSA Participations

ne donnant

pas le contrôle AUTRES

RESERVES REPORT

A NOUVEAU BENEFICE

(DEFICIT)

DE L’EXERCICE Total des capitaux

propres avant

réévaluation de la

dette liée aux

BSA de la

Banque Européenne

d'Investissement

(IFRS 2) TOTAL DES

CAPITAUX

PROPRES Capitaux propres au 31 décembre 2019 2.553.372 48.147.696 4.969.291 - (382.504) (38.306.765) (14.644.285) 2.336.804 2.336.804 Affectation du résultat de l’exercice précédent - - - - - (14.644.285) 14.644.285 - - Reclassement d'ouverture 01/01/2020 - - - - - - - - - Autres Variations - - - - - - - - - Bénéfice / (Déficit) net - - - - - - (6.520.264) (6.520.264) (6.520.264) Total éléments du résultat global, net d’impôt - - - - (57.231) (2.739) - (59.970) (59.970) Capitaux propres au 30 juin 2020 2.553.372 48.147.696 4.969.291 - (439.735) (52.953.789) (6.520.264) (4.243.431) (4.243.431) Affectation du résultat de l’exercice précédent - - - - - - 6.520.264 6.520.264 6.520.264 Reclassement d'ouverture 01/01/2020 - - - - 6.790 (6.790) - - - Autres Variations - - - - - 818.178 - 818.178 818.178 Bénéfice / (Déficit) net - - - - - - (14.814.545) (14.814.545) (14.814.545) Total éléments du résultat global, net d’impôt - - - - (137.179) 2.739 - (134.440) (134.440) Capitaux propres au 31 décembre 2020 2.553.372 48.147.696 4.969.291 - (570.125) (52.139.663) (14.814.546) (11.853.975) (11.853.975) Affectation du résultat de l’exercice précédent - - - - - (14.814.546) 14.814.546 - - Reclassement d'ouverture 01/01/2021 - - - - - - - - - Autres Variations - - - - 6.502 6.618 - 13.120 13.120 Participations ne donnant pas le contrôle - - - 20.187.793 - - - 20.187.793 20.187.793 Bénéfice / (Déficit) net - - - - - - (15.463.596) (15.463.596) (15.463.596) Total éléments du résultat global, net d’impôt - - - - 218.120 - - 218.120 218.120 Capitaux propres au 30 juin 2021 2.553.372 48.147.696 4.969.291 20.187.793 (345.503) (66.947.590) (15.463.596) (6.898.538) (6.898.538)

1.5 Tableau consolidé des flux de trésorerie

Flux de trésorerie

(montants en Euro) 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 Bénéfice / (Déficit) net (15.875.802) (14.814.545) (6.520.264) Amortissements 2.815.237 3.325.887 1.291.930 Pertes de valeur des actifs 56.348 1.509.491 196.061 Impact du plan d'intéressement 4.771.255 824.790 513.025 Avantage du personnel (3.484.621) 100.328 (6.544) Variation du besoin en fonds de roulement Augmentation / (Diminution) des impôts sur les sociétés (296.234) (296.234) (790.475) (Augmentation) / Diminution des créances clients et des acomptes versés 1.199.318 8.461.612 9.140.030 (Augmentation) / Diminution des stocks (815.401) 997.504 (232.215) Augmentation / (Diminution) des dettes fournisseurs et autres dettes 6.709.138 (8.598.884) (11.631.110) Augmentation / (Diminution) du passif non-courant (3.289.635) (459.378) 584.369 Flux de trésorerie nets des activités d’exploitation (8.210.397) (8.949.428) (7.455.193) Investissements (Augmentation) / Diminution des immobilisations incorporelles (3.372.219) (4.528.996) (1.995.160) (Augmentation) / Diminution des immobilisations corporelles (144.276) (208.837) (53.117) (Augmentation) / Diminution Nette par IFRS 16 FTA (1.254.962) (53.207) 0 Annulation d'IFRS 15 FTA 0 818.178 0 Flux de trésorerie nets des activités d'investissement (4.771.457) (3.972.862) (2.048.277) Financements Augmentation / (Diminution) des prêts financiers 8.578.334 10.673.494 6.993.903 Apport des participations ne donnant pas le contrôle 8.300.000 0 0 Impacts IFRS 16 1.254.962 (251.711) (148.104) Flux de trésorerie nets des activités de financement 18.133.296 10.421.783 6.845.799 Trésorerie et éq. Trésorerie nette à l’ouverture de l’exercice 3.930.868 6.431.375 6.431.375 Flux de trésorerie nets 5.151.442 (2.500.507) (2.657.670) Trésorerie et éq. Trésorerie nette à la clôture de la période 9.082.310 3.930.868 3.773.704

_________________

1 Ces résultats préliminaires sont non audités. L'achèvement des procédures standard d'audit ainsi que la publication du rapport d'audit avec la publication des états financiers du premier semestre 2021 sont prévus pour le 30 septembre 2021.

2 Comme indiqué dans le Document d'Enregistrement Universel 2020, Carnet de commandes désigne l’estimation à date, du chiffre d’affaires à venir et des autres sources de revenus à venir correspondant aux (i) bons de commandes reçus, aux contrats signés et aux projets sécurisés et (ii) contrats de Développement de Projets sécurisés par un CAE dont la valeur convenue est un prix au kWh d’électricité et une quantité de MW à installer.

3 Comme indiqué dans le Document d'Enregistrement Universel 2020, Contrats sécurisés désigne les projets attribués pour lequel la signature de l’ensemble complet des accords n’est pas encore achevée. Typiquement, lorsque NHOA reçoit un appel d’offres, il s’agit généralement d’un financement de projet, plusieurs étapes doivent être franchies (c’est-à-dire l’accord EPC, l’avis de procédure, l’autorisation de signature). Une fois les conditions de documentation et les autorisations de planification définies, les Contrats sécurisés deviennent Carnets de commandes.

4 Comme indiqué dans le Document d'Enregistrement Universel 2020, Pipeline désigne l’estimation, à date, du montant des projets potentiels, appels d’offres et soumissions auxquels le Groupe NHOA a décidé de participer ou de répondre.

5 Ainsi qu’indiqué dans le communiqué de presse du 23 juillet 2021 et en cohérence avec la mise à jour commerciale et opérationnelle trimestrielle à venir, le Pipeline se rapporte exclusivement à la GBL Energy Storage (et GBL Atlante compter du 3e trimestre 2021).

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210915006146/fr/