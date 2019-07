RÉSULTATS SEMESTRIELS 2019 - GROUPE SNCF

Regulatory News:

Apporter à chacun la liberté de se déplacer facilement en préservant la planète : la raison d'être du Groupe se traduit au 1er semestre 2019 par des actions marquantes sur chacun de ses 6 engagements.

Le développement de l’usage du ferroviaire en France, avec une croissance du trafic passagers porté par la nouvelle expérience TGV InOui et l’offre low cost OUIGO. À la clé, une hausse de plus de +11%* sur le semestre pour la Grande Vitesse en France. Les trafics Transilien et TER affichent, sur la même période, des hausses de respectivement +4,3%* et +15,9%*. Le transport ferroviaire de marchandises marque un ralentissement en partie compensé par les activités européennes et avec l’impulsion de la mise en service d’une 5ème autoroute ferroviaire.

L’amélioration de ses fondamentaux ferroviaires, dont la régularité (gain de +1,3 point par rapport à la meilleure période enregistrée en 2014 toutes activités voyageurs confondues : meilleure performance depuis 2010 pour TER avec 92,9% et Transilien avec 90,7% et TGV depuis 2015 avec 90,9%) et la sécurité (nombre d’événements en baisse de 11%).

L’augmentation de la satisfaction des clients qui atteint son plus haut niveau global (TGV 77% et TER 74%) grâce aux efforts d’investissement dans la modernisation du réseau ferroviaire, au renouvellement accéléré du matériel roulant et au management ambitieux du service.

L’engagement et la satisfaction des collaborateurs sont au cœur des réussites futures.

Le Groupe se prépare aux défis du ferroviaire de demain en investissant plus que jamais sur les compétences et le savoir-faire des salariés. La négociation d’un nouveau pacte social attractif et motivant est au centre de cet objectif.

La performance économique du Groupe qui, avec un chiffre d’affaires de 17,9 Mds€, dégage une marge opérationnelle de 2,9 Mds€ en forte amélioration, et un résultat net positif. Les objectifs attendus sont dépassés.

La transition écologique et solidaire avec les territoires, à travers des initiatives phares : Le lancement de l’Assistant SNCF pour favoriser le recours aux mobilités partagées, et l’annonce d’un contrat long terme pour l’achat sur 25 ans d’électricité d’origine renouvelable.

Chiffre d’affaires en croissance soutenue de +10,5% pour atteindre 17,9 Mds€.

Hors contre-effet grève de 2018, la croissance de l’activité est de +5,0%.

Toutes les activités marquent une croissance soutenue en France et plus encore à l’international

Le 1er semestre 2019 marque une forte dynamique des activités portant le Groupe bien au-delà du rattrapage lié à la grève du printemps 2018. Le chiffre d’affaires atteint 17,9 Mds€ en croissance de +10,5% (+5,0% hors effet de la grève du S1 2018).

La Grande Vitesse ferroviaire affiche +16,9% de trafic sur le semestre en France (hors filiales). Ramenée à la même période en 2017 afin de neutraliser les effets de la grève de 2018, la croissance s’établit à +11,1%, confirmant l’extrême dynamisme du TGV. Les trafics des transports publics ferroviaires, Transilien et TER, progressent respectivement de +12,5% et +21,4% (+4,3% et +15,9% par rapport au 1er semestre 2017). TER profite notamment du transfert aux Régions des lignes Intercités.

L’activité de Keolis croît de +11,9%, portée par une forte croissance à l’international (+21,4%), avec l’exploitation du réseau Transport for Wales au Pays de Galles depuis fin 2018, les activités aux États-Unis, en Suède et en Allemagne.

Trafic en hausse de +4,6% pour Thalys dont +22% pour l’offre IZY.

SNCF Logistics accroît son chiffre d’affaires de +2,6%, en particulier à l’international même si le 2nd trimestre et en particulier le mois de juin ont été décevants pour plusieurs secteurs. GEODIS affiche une croissance dynamique sur les activités de logistique contractuelle (+6,9% dont +8,8% aux USA).

L’activité de transport ferroviaire et multimodal de marchandises affiche une croissance de +11,8%, mais de -1,3% hors effet grève de 2018. Le mois de juin 2019 a marqué un fort ralentissement lié aux difficultés de certains secteurs industriels européens. Le transport multimodal en particulier progresse de +20% (+7% hors effet grève de 2018) porté par les trafics européens et la mise en service de la 5ème autoroute ferroviaire Barcelone-Bettembourg (Luxembourg). Enfin, Ermewa, très actif à l’international, affiche une croissance de +17,8% sur le semestre, en partie due à l’acquisition de Raffles Lease qui le positionne désormais au 1er rang de la flotte mondiale de conteneurs-citernes.

Bonne progression de l’activité de Gares & Connexions (+10,9%) : valorisation dynamique des espaces commerciaux en gare. Signature d’un contrat d’assistance technique pour la rénovation de deux gares dans le sud de l’Inde.

Le groupe SNCF poursuit en parallèle l’amélioration de sa performance…

400 M€ de gains de compétitivité supplémentaires ont été réalisés depuis début 2019, grâce à la poursuite des plans de performance. Cela représente près de 60% de l’objectif annuel 2019

(700 M€). Notamment, une optimisation du montant des achats liés à la rénovation du réseau, la réduction des coûts de production, une politique commerciale très réactive, l’adaptation de l’offre et la lutte contre la fraude côté transporteur et la baisse des frais de structure.

Ceci n’empêche pas le Groupe de continuer de recruter conformément à ses prévisions avec près de 6 400 nouveaux embauchés en France au cours du 1er semestre, dont plus d’un tiers dans le ferroviaire.

…continue d’investir au service des clients…

Comme attendus, les investissements sont massifs : plus de 10 Mds€ sont attendus au total sur l’année 2019 dont plus de 50% financés en propre et plus de 90% réalisés en France. Au cours du 1er semestre, leur montant atteint 4,3 Mds€.

SNCF Réseau réalise un niveau très élevé de travaux de rénovation et de modernisation

(2,4 Mds€), en hausse de 248 M€ à fin juin par rapport à 2018 (5,6 Mds€ d’investissements prévus sur l’année). Les projets régionaux de développement notamment, cofinancés par les Régions et l’Etat, augmentent de 185 M€ sur le semestre. En Régions, à noter la mise en service de la commande centralisée du réseau de Belfort, l’aboutissement de plus de 10 ans d’études et de travaux qui va permette une baisse significative des coûts d’exploitation tout en améliorant fortement la qualité de la desserte. En Île-de-France, le plus gros tunnelier ferroviaire de France est entré en action en février pour creuser les 6 kms de ligne EOLE entre Courbevoie Gambetta et Paris. Les travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite se poursuivent également.

Outre les investissements massifs engagés sur le réseau ferroviaire, 1,9 Md€ sont réalisés par SNCF Mobilités (tous financements confondus) dont deux tiers pour le matériel roulant neuf (56 rames dont 22 rames pour Transilien en Ile-de-France, 28 rames TER et Intercités pour les Régions et 6 rames TGV Océane etc.).

…et affiche de bons résultats

La dynamique des activités alliée aux efforts de réduction des coûts permettent au Groupe d’afficher une marge opérationnelle de 2,9 Mds€ en amélioration de 1,7 Md€ (+ 1,2 Md€ à normes constantes*). A données comparables et en neutralisant les effets négatifs sur les comptes du 1er semestre 2018, dont la grève, la marge opérationnelle s’améliore de près de 270 M€.

L’amélioration de la marge opérationnelle est atténuée par une hausse des dotations aux amortissements (+150 M€), conséquence de la reprise de valeur des actifs TGV et Gares en 2018.

Le résultat net est positif à +20 M€, en hausse de +551 M€ par rapport à fin juin 2018.

Ces résultats sont en nette avance par rapport aux perspectives du Groupe à mi-année 2019.

Le 2nd semestre bénéficie par ailleurs d’une saisonnalité bien meilleure.

PERSPECTIVES À FIN 2019

Le groupe SNCF poursuit des perspectives ambitieuses sur la 2nde partie d’année 2019, dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme ferroviaire et la création d’un nouveau groupe public unifié en 2020. Il accélère encore ses efforts pour améliorer la qualité du service ferroviaire tout en réduisant les coûts et en gagnant en compétitivité, pour répondre à la demande de ses clients. En parallèle, il déploie une politique commerciale offensive pour conquérir du chiffre d’affaires et se préparer à l’ouverture à la concurrence du marché ferroviaire domestique. Au sein de SNCF Réseau, la transformation (programme Nouvel R), engagée en 2018, affirme le rôle pivot du gestionnaire d’infrastructure, permet d’améliorer la relation client et augmente la performance opérationnelle, portée par les zones de production.

La conjoncture économique et l’évolution des flux feront l’objet d’une vigilance particulière pour les activités logistiques.

GROUPE SNCF : CHIFFRES clés DU 1er SEMESTRE 2019

DONNÉES CONSOLIDÉES IFRS

EN MILLIONS € S1 2018 S1 2019 Variation à périmètre,

normes IFRS 16 et

change constants Chiffre d’affaires 16 079 17 854 Variation S1 2018 / S1 2017 +11,0% +10,5% Marge opérationnelle 1 238 2 888 + 1 164 En % du CA 8,0% 16,2% Marge opérationnelle hors norme IFRS16* 2 398 Résultat net récurrent part du groupe -579 10 +631 Résultat net part du groupe -488 20 +551 Investissements tous financement confondus 3 964 4 317 +453 Dont investissements nets (financés en propre) 2 635 3 055 +520 Cash-flow libre SNCF Mobilités -71 -77 Cash-flow libre SNCF Réseau -1 815 -1 481 Dette Nette SNCF Mobilités -8 167 - 8 078 Dette Nette SNCF Réseau - 48 595 -51 641

Les comptes de SNCF Mobilités et SNCF Réseau à fin juin 2019 ont fait l'objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes.

Les comptes consolidés du Groupe à fin juin 2019 n'ont pas fait l'objet de diligences similaires.

* mise en œuvre de la norme IFRS 16 : La norme comptable IFRS 16 applicable au 1er janvier 2019 change les modalités de suivi des charges de location. Dorénavant tous les contrats de location sont retraités uniformément : le bien est enregistré à l’actif du bilan avec, en contrepartie, au passif l’engagement financier pris par l’entreprise. La conséquence sur le résultat net est peu significative car l’effet favorable de l’annulation des loyers (impact positif sur la MOP) est compensé d’une part avec l’amortissement des actifs (impact sur le ROC) et d’autre part avec les frais financiers relatifs à la dette. Cette dette est exclue de l’Endettement Financier Net.

FOCUS SUR SNCF MOBILITÉS

Avec un chiffre d’affaires de 17 Mds, en hausse de +10,7%, SNCF Mobilités enregistre une performance remarquable au 1er semestre 2019, tirée par l’activité de Keolis, SNCF Transilien & TER et TGV. Hors contre-effet de la grève du printemps 2018, la croissance reste soutenue à +5%.

Le taux de marge opérationnelle sur chiffre d’affaires s’améliore de +70% (vs S1 2018 à données comparables). L’ensemble des activités est en progression, attestant de la capacité de SNCF Mobilités à rentabiliser ses activités.

Le résultat net récurrent, positif à 164 M€ et en amélioration de plus de 300 M€, confirme cette analyse, malgré un résultat opérationnel pénalisé par le montant d’amortissement supplémentaire lié à la revalorisation des actifs TGV en 2018.

Le montant des investissements financés en propre atteint un niveau record à 1,3 Md€, soit une hausse de 436 M€, avec un taux de couverture par la capacité d’autofinancement en nette amélioration à 80%. Le cash-flow libre est quasiment à l’équilibre, tandis que l’endettement net est contenu à 8,1 Mds€ à fin juin 2019, en hausse de +0,9 Md€ par rapport à fin décembre 2018. Cette hausse s’explique par le versement d’une contribution des résultats antérieurs de 537 M€ (« dividende »), conformément au Pacte ferroviaire, destinée intégralement à SNCF Réseau pour accélérer les investissements de rénovation et de modernisation de l’infrastructure ferroviaire, ainsi que par des acquisitions ciblées.

FOCUS SUR SNCF RÉSEAU

Le 1er semestre 2019 est marqué par un niveau de production record dans le cadre des investissements ferroviaires avec un niveau de travaux de rénovation et de modernisation de 2,4 Mds€ en hausse de 248 M€ à fin juin par rapport à 2018 (5,6 Mds€ d’investissements prévus sur l’année). L’effort se porte en priorité sur le renouvellement du réseau structurant, grâce à l’industrialisation croissante de la production.

Malgré un volume de parcours trains stable par rapport au 1er semestre 2018 (hors impact grève), le chiffre d’affaires s’établit à 3,3 Mds€, en croissance de 3,6% (hors impact grève) soutenu notamment par l’effet positif de la tarification des péages ferroviaires (+1,7%). La marge opérationnelle atteint 947 M€, en progression de + 400 M€ par rapport au 1er semestre 2018 (amélioration structurelle de +44 M€ sur la même période). La performance dégagée, 75 M€ (plan de performance industriel de SNCF Réseau : optimisation des méthodes, efficacité et réduction de coûts), est en ligne avec les engagements formalisés au sein du contrat de performance.

L’ensemble de ces éléments concourt à l’amélioration du cash- flow libre de +335 M€ par rapport à juin 2018, pour atteindre à fin juin 2019 -1 481 M€. L’assainissement financier, autre enjeu phare de SNCF Réseau, bénéficie des efforts de maîtrise des charges financières, en lien avec la baisse du taux d’intérêt moyen. Le coût de l’endettement financier net est quasi-stable à -746 M€ malgré la hausse de la dette nette. La dette nette atteint 51,7 Mds€ à fin juin 2019 contre 49,6 Mds€ à fin 2018. Outre l’évolution du cash-flow libre, le 1er semestre 2019 à date et de manière temporaire, est impacté par -570 M€ de variation de juste valeur sur instruments financiers, contre -149 M€ fin juin 2018.

