REUTERS IMPACT - Le responsable des prêts de l'UE signale un plan d'action conjoint pour la COP et le fonds géant pour l'Ukraine

Le chef du puissant organisme de prêt de l'Union européenne a exhorté les dirigeants à ne pas reculer sur les objectifs climatiques dans le contexte de la crise énergétique et a signalé un plan d'action commun des principales banques de développement du monde lors du sommet COP 27 du mois prochain et sur l'Ukraine.

Werner Hoyer, président de la Banque européenne d'investissement (BEI), a déclaré que les turbulences du marché de l'énergie causées par l'invasion de l'Ukraine par la Russie avaient sans aucun doute constitué un revers pour les objectifs d'émissions nettes nulles, mais que la voie à suivre restait inchangée.

"Nous allons avoir devant nous des moments très difficiles", a déclaré M. Hoyer lors d'une interview à la conférence Reuters IMPACT, soulignant que les pays d'Europe et du monde en développement devaient maintenant faire face à la crise énergétique.

"Nous avons l'alternative sur la table et c'est un mouvement agressif vers les énergies renouvelables et un mouvement agressif vers l'efficacité énergétique, et nous ne devons pas arrêter cela maintenant."

Certains des pays de l'UE les plus touchés pourraient mettre des années à se sevrer du pétrole et du gaz russes, mais la nécessité de passer également l'hiver à venir ne verrait pas la BEI revenir sur sa récente interdiction des prêts en faveur des combustibles fossiles.

"Certaines solutions de transition seront nécessaires, mais (pour ces pays) nous ne sommes probablement pas la bonne adresse vers laquelle se tourner", a déclaré M. Hoyer, faisant référence au fait que certains gouvernements souhaiteraient son aide pour financer des infrastructures pétrolières ou gazières alternatives.

"Beaucoup de choses qui pourraient constituer une solution à court terme pèseraient lourdement sur les bilans", a-t-il ajouté, prévenant que ces types de projets pourraient finir par constituer des "actifs échoués" sans valeur.

M. Hoyer a reconnu que les 65-80 milliards d'euros (64-79 milliards de dollars) que la BEI investit chaque année "ne seraient jamais suffisants" pour résoudre ces problèmes.

Cependant, il préside actuellement le groupe des 12 banques multilatérales de développement (BMD), qui comprend des institutions comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et les principales banques de développement asiatiques et africaines, qui disposent à elles seules d'une puissance de feu de plusieurs billions de dollars et d'euros.

Le prochain objectif de ce groupe est la réunion du FMI et de la Banque mondiale à Washington dans une semaine, suivie du sommet sur le climat COP 27 de novembre en Égypte, où M. Hoyer s'attend à une approche collective.

"Je pense que sur la plupart des questions, nous sommes déjà assez unis et nous utiliserons les opportunités des réunions à Washington au cours des prochaines semaines afin de proposer une offre commune", a-t-il déclaré.

"Je ne peux pas entrer dans les détails ou les chiffres, mais il est clair comme de l'eau de roche que nous devons faire rayonner notre conviction que l'action climatique est plus nécessaire que jamais."

AGIR RAPIDEMENT

L'octroi d'un soutien à l'Ukraine sera également une question clé lors des réunions de Washington.

La BEI a mis 700 millions d'euros à la disposition de l'Ukraine dès le début de la guerre et prévoit 1,6 milliard d'euros supplémentaires. Mais M. Hoyer a déjà estimé que les coûts de reconstruction s'élèveront à plusieurs billions.

"Nous recherchons maintenant des solutions plus importantes pour les efforts de reconstruction", a déclaré M. Hoyer, ajoutant que l'idée était maintenant de créer un fonds commun auquel les pays, les BMD et les donateurs pourraient contribuer.

"J'espère que cela ira vite, car il faut se rendre compte que nous ne pouvons pas attendre", a-t-il ajouté. "Nous devons nous assurer que l'Ukraine commence ses efforts de construction maintenant et pas seulement après un cessez-le-feu ou un accord de paix."

Au cours des cinq dernières années, M. Hoyer a également été le fer de lance d'une nouvelle ramification de la BEI, appelée EIB Global, qui se concentre uniquement sur les prêts aux pays extérieurs à l'UE.

La banque a toujours eu tendance à prêter environ 10 % de ses dépenses annuelles dans des pays allant de l'Afrique à l'Amérique latine, mais M. Hoyer espère que la nouvelle structure deviendra plus importante en tant qu'outil de politique étrangère de l'UE après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"Je pense que l'Union européenne doit être active en dehors de ses frontières, de manière de plus en plus visible et crédible", a-t-il déclaré.

La Russie est toujours actionnaire de certaines autres grandes BMD et M. Hoyer a prévenu que certaines parties du monde en développement n'acceptaient pas le discours de l'Occident selon lequel la Russie est à blâmer pour la guerre et la flambée des prix de l'énergie et des denrées alimentaires qui s'en est suivie.

"Ils disent que vous êtes à blâmer pour nos souffrances à cause de votre guerre contre la Russie en Ukraine", a déclaré M. Hoyer.

"Il s'agit d'une situation très délicate où l'Union européenne doit faire preuve de plus d'engagement et de plus de présence, par exemple, en Afrique mais aussi dans d'autres parties du Sud mondial."

