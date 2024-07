Le ministre des affaires étrangères Ali Sabry a déclaré mardi que le Sri Lanka achèverait dans quelques semaines les négociations avec les détenteurs internationaux d'obligations sur le processus de restructuration de sa dette. Il s'agit là d'une étape importante pour le pays insulaire, qui doit sortir de la pire crise financière qu'il ait connue depuis des dizaines d'années.

Le Sri Lanka cherchera également à équilibrer ses liens avec ses voisins géants, l'Inde et la Chine, afin de s'assurer qu'il n'y a pas de différence dans les relations avec ces deux pays, a-t-il déclaré, car les géants asiatiques rivaux sont des créanciers et des investisseurs clés, mais ils se disputent également l'influence géopolitique dans le petit pays de l'océan Indien.

"J'espère que cela se fera d'ici quelques semaines", a déclaré M. Sabry lors d'une interview à la conférence Reuters NEXT à Singapour, lorsqu'on lui a demandé quand les efforts de restructuration des obligations du pays avec les créanciers seraient terminés.

"Vers la fin de ce mois, officiellement, nous aurons terminé le processus de restructuration, et bien sûr, dans la foulée, nous devrons commencer les paiements", a-t-il déclaré.

La semaine dernière, le Sri Lanka a conclu un accord provisoire avec certains de ses détenteurs d'obligations afin d'avancer dans la restructuration d'environ 12,5 milliards de dollars d'obligations internationales, mais il faut maintenant que le reste des créanciers privés et le Fonds monétaire international (FMI) soient également d'accord.

Le pays, dont la dette extérieure s'élève à 37 milliards de dollars, a conclu fin juin un accord avec ses créanciers officiels, dont le Japon, la Chine et l'Inde, en vue de restructurer une dette de 10 milliards de dollars.

Au total, la restructuration de la dette devrait permettre au Sri Lanka d'économiser 8 milliards de dollars en annulations et de retarder les remboursements de capital d'au moins quatre ans.

Le Sri Lanka profitera de cette occasion pour relancer une douzaine de projets de développement financés par l'étranger qui sont au point mort et pour promouvoir la croissance économique, a déclaré M. Sabry.

Le Sri Lanka doit poursuivre ses réformes, notamment en imposant des taxes foncières, en réorganisant les entreprises publiques déficitaires et en augmentant ses réserves en dollars pour remettre son économie sur les rails, a déclaré le FMI dans son dernier rapport.

ÉQUILIBRER L'INDE ET LA CHINE

L'économie du Sri Lanka, pays de 22 millions d'habitants, dépend fortement des touristes et des investissements étrangers, tandis que sa situation stratégique sur une route maritime est-ouest majeure, à proximité de la pointe sud de l'Inde, en fait un acteur politique de premier plan.

L'Inde, qui entretient des liens culturels étroits avec le Sri Lanka, et la Chine se disputent l'influence de Colombo depuis des années et la nation insulaire a souvent été prise au piège de leurs rivalités.

Ces dernières années, New Delhi s'est opposée à l'accostage de navires de recherche chinois dans les ports du Sri Lanka, se disant préoccupée par les capacités et les intentions de telles missions à proximité de son territoire, ce qui a amené Colombo à suspendre l'accostage de navires de recherche étrangers cette année.

M. Sabry a déclaré que Colombo avait désormais décidé de s'engager avec l'Inde, la Chine et d'autres pays, tout en indiquant clairement à ses partenaires qu'elle "n'autorisera rien qui puisse légitimement menacer" la sécurité d'un voisin.

"Nous n'allons pas avoir un système qui s'applique à tous les autres et pas à la Chine... tous ces systèmes seront universels... en tant qu'acteur neutre, c'est ce que nous devrions faire", a-t-il déclaré.

Le Sri Lanka doit organiser des élections présidentielles avant la mi-octobre, qui, selon M. Sabry, se transforment en une course à trois chevaux entre le président sortant Ranil Wickremesinghe et deux politiciens de l'opposition, l'économie étant le principal champ de bataille.

Le Sri Lanka devrait enregistrer une croissance de 3 % cette année, pour la première fois depuis la crise financière de 2022, lorsque l'économie s'est effondrée en raison d'une grave pénurie de dollars qui l'a contraint à faire défaut sur sa dette extérieure.

Pour suivre la retransmission en direct de la scène mondiale, rendez-vous sur la page d'actualités NEXT de Reuters : (Reportage de Uditha Jayasinghe et Ankur Banerjee ; Rédaction de Tom Hogue, Raju Gopalakrishnan et YP Rajesh)