REXEL: les investisseurs rassurés par les ambitions à moyens terme

Rexel domine le SBF 120 ce matin, gagnant 6,95% à 14,,31%, dans la foulée de la présentation de ses résultats annuels et de son "actualisation stratégique". Ainsi, en 2020, Le distributeur de matériel électrique a réalisé un chiffre d'affaires de 12,59 milliards d'euros, en baisse de 8,4% (-6,5% en comparable). Cela inclut un effet de change négatif de 150,7 millions d'euros et un effet périmètre net négatif de 200 millions. Au dernier trimestre, les ventes ont reculé de 3,7% (-0,7% en comparable) à 3,39 milliards d'euros.



La performance du canal digital a été solide, avec des ventes de 2,6 milliards d'euros, en hausse de 11% sur l'année, permettant de contenir la baisse des ventes totales à jours courant à 6% en 2020. Les ventes digitales ont atteint près de 21% du chiffre d'affaires du groupe sur l'ensemble de l'année (+317 points de base par rapport à 2019) et ont représenté 31% du chiffre d'affaires en Europe.



La marge d'EBITA ajusté a reculé de 78 points de base pour tomber à 4,2%. L'EBITA ajusté est lui de 526,4 millions d'euros (-20,8%).



Au final, Rexel a réalisé une perte de 261,3 millions d'euros en 2020.



En 2021, le groupe vise une croissance de ses ventes à données comparables et à nombre de jours constant comprise entre 5% et 7%, une marge d'EBITA ajusté d'environ 5%, et une conversion du free cash-flow de plus de 60%.



Rexel a également présenté son "actualisation stratégiques, c'est-à-dire ses ambitions à moyens terme sur la période 2021-2023. Le groupe vise ainsi une surperformance du marché de 50 à 100 oints de base, une amélioration de sa profitabilité avec une marge d'EBITA ajustée de plus de 6% en 2023, et une conversion du free cash flow avant intérêt et impôts supérieure à 60%.



Il proposera enfin une politique de dividende d'au moins 40% du résultat net récurrent.