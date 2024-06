Le candidat indépendant à la présidence des États-Unis Robert F. Kennedy Jr. ne participera probablement pas au premier débat présidentiel américain de 2024 après avoir manqué la date limite pour répondre aux critères fixés par l'agence de presse hôte CNN.

CNN, qui organise le débat du 27 juin, a déclaré que seuls le président Joe Biden et son rival républicain Donald Trump avaient rempli les conditions de participation avant la date limite de jeudi à 12 heures ET (0400 GMT).

Les conditions comprenaient l'inscription sur les bulletins de vote d'un nombre suffisant d'États pour pouvoir remporter la présidence et l'obtention d'un soutien d'au moins 15 % des électeurs dans quatre sondages nationaux distincts.

À ce jour, M. Kennedy n'a obtenu au moins 15 % que dans trois sondages acceptés et, d'après CNN, il ne s'est qualifié pour le scrutin que dans six États. Cela ne suffirait pas pour remporter la présidence.

Ni CNN, une division de Warner Bros Discovery, ni la campagne de M. Kennedy n'ont pu être joints dans l'immédiat pour un commentaire.

M. Kennedy avait affirmé que les normes de la chaîne de télévision étaient appliquées de manière injuste et qu'elles avaient pour but de l'écarter de la scène des candidats qui préféreraient une course en tête-à-tête.

La campagne de M. Kennedy a demandé à la Commission électorale fédérale de prendre des mesures d'ici jeudi et d'empêcher CNN, M. Biden et M. Trump d'organiser le débat du 27 juin, à moins qu'elle n'y apporte des modifications. La FEC n'a pas souhaité faire de commentaire.