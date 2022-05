Richemont se porte bien. Le groupe de luxe dévoile des ventes en hausse de 44% et un bénéfice net qui bondit de 61% à 2,2 milliards de dollars et meilleur que prévu. la société confirme poursuivre les discussions au sujet d’une possible vente de son activité de détail en ligne YOOX Net-a-Porter, à l'américaine Farfetch.

