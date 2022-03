RIO TINTO, ACCOR : rupture des liens russes pour l'un et abandon des projets pour l'autre

Accor abandonne ses projets d'expansion en Russie, et devient ainsi le premier grand groupe hôtelier à limiter ses activités dans le pays. Le propriétaire des chaînes Novotel et Ibis continuera toutefois à gérer ses 50 hôtels et soutiendra ses 3 500 employés russes.

Rio Tinto rompt ses liens avec les entreprises russes. Le mineur mondial n'a pas d'actifs opérationnels ou d'employés en Russie ni en Ukraine, mais des partenaires commerciaux.

A voir ici :