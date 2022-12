Rio Tinto s’est associé avec Mitsui & Co. pour accélérer la décarbonisation de la chaîne d'approvisionnement en matières premières. Ils ont signé un protocole d'accord pour travailler à la réduction des émissions de carbone dans la fabrication de l'acier, à la fourniture d'ammoniac et d'hydrogène au mineur, et au développement de nouvelles formes d'énergie renouvelable.

