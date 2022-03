RIVIAN, LUCID, LORDSTOWN : Chemin boursier escarpé pour les startups de l'électrique

Chemin boursier escarpé pour les startups de véhicules électriques, qui souffrent de la pénurie de pièces et de l'inflation des coûts. Rivian voulait augmenter les prix de ses camions déjà commandés mais s’est pris un revers et a finalement annulé, et Lucid Motors a réduit ses prévisions de production pour 2022, de 20 000 à 12 000 véhicules. Difficile aussi pour Lordstown Motors, en grand besoin de capitaux, malgré la vente de son usine de l'Ohio à Foxconn.

