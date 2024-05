Les prix à l'exportation du riz thaïlandais ont atteint un pic de plus de trois mois cette semaine, soutenus par une offre réduite et une forte demande, tandis que les taux du principal exportateur, l'Inde, sont restés stables en raison d'une demande terne.

Les prix du riz thaïlandais brisé à 5% < RI-THBKN5-P1> ont continué à grimper, atteignant 632 à 640 dollars par tonne métrique, contre 600 dollars la semaine dernière.

La hausse des prix est due à la diminution de l'offre, a déclaré un négociant basé à Bangkok, ajoutant qu'il y avait une forte demande de l'Indonésie et du Brésil touché par les inondations.

Les inondations des terres agricoles et des villes du sud du Brésil ont tué des personnes et du bétail, paralysé les infrastructures et entravé l'expédition des céréales vers les transformateurs locaux et le port de Rio Grande.

La demande et l'activité intérieures étaient également en pleine effervescence et de nouveaux approvisionnements devraient arriver en juillet, a déclaré un autre négociant basé à Bangkok.

La variété indienne de blé étuvé brisé à 5% (RI-INBKN5-P1) a été cotée entre 531 et 539 dollars la tonne métrique cette semaine, sans changement par rapport à la semaine précédente.

"Les prix indiens sont (plus) compétitifs que ceux d'autres destinations, mais la demande n'augmente pas", a déclaré un exportateur basé dans l'État méridional de l'Andhra Pradesh.

Par ailleurs, le riz brisé vietnamien à 5% < RI-VNBKN5-P1> a été proposé entre 585 et 590 dollars la tonne métrique jeudi, contre 585 dollars il y a une semaine, ont indiqué les négociants.

"La demande reste forte alors que l'offre nationale est faible", a déclaré un négociant basé à Ho Chi Minh Ville, ajoutant que l'agence nationale indonésienne d'approvisionnement alimentaire Bulog cherche à acheter plus de riz.

Les négociants ont déclaré que les approvisionnements s'amélioreraient à partir de juin, lorsque la récolte d'été-automne commencera. (Reportage de Daksh Grover à Bengaluru, Rajendra Jadhav à Mumbai, Chayut Setboonsarng à Bangkok, Khanh Vu à Hanoi ; Rédaction d'Eileen Soreng)