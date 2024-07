Les prix à l'exportation du riz indien ont encore baissé cette semaine en raison des attentes selon lesquelles New Delhi pourrait assouplir les restrictions à l'exportation à la suite d'une augmentation record des stocks, tandis que les taux thaïlandais sont tombés à leur plus bas niveau depuis huit mois en raison d'une demande plus faible et d'une offre plus importante.

Le riz étuvé indien à 5% de brisures (RI-INBKN5-P1), principal exportateur, a été coté entre 537 et 543 dollars la tonne cette semaine, en baisse par rapport à la fourchette de 539 à 545 dollars de la semaine dernière.

"Les acheteurs retardent leurs achats en raison de la hausse des taux de fret et de l'attente que l'Inde lève certaines restrictions sur les exportations de riz, ce qui devrait faire baisser les prix au niveau mondial", a déclaré un exportateur basé à Kakinada dans l'État indien de l'Andhra Pradesh.

L'Inde est susceptible de réduire le prix plancher pour les exportations de riz basmati et de remplacer la taxe à l'exportation de 20 % sur le riz étuvé par un droit fixe sur les expéditions à l'étranger, ont déclaré des sources gouvernementales, alors que les stocks de riz dans le pays ont atteint un niveau record.

Le pays a imposé diverses restrictions sur les exportations en 2023 et les a maintenues en 2024 afin de maintenir les prix locaux sous contrôle avant les élections générales qui se tiendront en avril-mai.

En Thaïlande, les prix du riz brisé à 5% < RI-THBKN5-P1> ont été cotés à 570 dollars la tonne jeudi, leur plus bas niveau depuis début novembre 2023, contre une fourchette de 570 à 575 dollars la semaine dernière.

La demande a été calme cette semaine, a déclaré un négociant basé à Bangkok, ajoutant que de nouvelles offres arrivaient et que les rendements pourraient être bons cette année en raison de la bonne qualité de l'eau.

Bien qu'il y ait eu une réduction des taxes à l'importation aux Philippines, il n'y a pas eu de grosses commandes de la part de ce pays et d'autres clients réguliers tels que l'Indonésie, a déclaré un autre négociant, ajoutant que les marchés attendaient une nouvelle offre le mois prochain.

Les taux de riz brisé vietnamien à 5% < RI-VNBKN5-P1> ont été proposés entre 565 et 570 dollars la tonne jeudi, inchangés par rapport à la semaine dernière, lorsque les prix étaient proches de leur plus bas niveau en un an.

"Les activités ont été lentes cette semaine en raison de la faiblesse des approvisionnements, les pluies ayant détérioré la qualité du nouveau riz", a déclaré un négociant basé dans le delta du Mékong. (Reportage de Daksh Grover à Bengaluru, Rajendra Jadhav à Mumbai, Chayut Setboonsarng à Bangkok et Phuong Nguyen à Hanoi ; Reportage complémentaire de Swati Verma ; Rédaction de Shounak Dasgupta)