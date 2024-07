(Répétition de l'article publié jeudi sans modification du texte)

* Les taux vietnamiens tombent à leur plus bas niveau depuis le 20 juillet 2023

* La pluie a affecté la récolte en cours dans le delta du Mékong - trader

* Les taux indiens sont en légère hausse, à leur plus haut niveau depuis 4 semaines

* L'offre de riz au Bangladesh s'améliore avec l'assouplissement du couvre-feu après les manifestations d'étudiants

25 juillet (Reuters) - Les prix à l'exportation du riz vietnamien ont chuté à leur plus bas niveau depuis un an cette semaine, tandis que les prix à l'exportation du riz indien ont légèrement augmenté en raison d'une légère amélioration de la demande, bien que l'abondance de l'offre et l'augmentation des semis aient limité les gains.

Le riz brisé vietnamien à 5% < RI-VNBKN5-P1> a été proposé entre 550 et 560 dollars la tonne jeudi, en baisse par rapport à la fourchette de 565 à 570 dollars il y a une semaine, ont indiqué les négociants.

"L'activité commerciale est modérée car les pluies entravent la récolte en cours dans le delta du Mékong", a déclaré un négociant basé à Ho Chi Minh Ville.

Le négociant a déclaré que les prix pourraient toutefois augmenter au cours de la semaine prochaine car les exportateurs s'attendent à ce que l'agence d'approvisionnement de l'État indonésien Bulog commence à acheter 320 000 tonnes de riz à partir du début du mois prochain.

La récolte en cours dans le delta du Mékong devrait se terminer le mois prochain, selon les négociants.

Le riz étuvé à 5% de brisures de l'Inde (RI-INBKN5-P1) a été coté entre 540 et 547 dollars la tonne cette semaine, en hausse par rapport à la semaine dernière (537-543 dollars), atteignant ainsi son niveau le plus élevé en quatre semaines.

"Les acheteurs africains reviennent lentement sur le marché en raison de la baisse des taux de fret", a déclaré un exportateur basé à Kakinada, dans l'État méridional de l'Andhra Pradesh.

L'Inde est susceptible de réduire le prix plancher pour les exportations de riz basmati et de remplacer la taxe à l'exportation de 20 % sur le riz étuvé par un droit fixe sur les expéditions à l'étranger, ont déclaré des sources gouvernementales, alors que les stocks de riz dans le pays ont atteint un niveau record.

Le riz thaïlandais brisé à 5% < RI-THBKN5-P1> a été coté dans une fourchette de 570 à 580 dollars la tonne jeudi, en légère hausse par rapport à la fourchette de 570 à 575 dollars la semaine dernière, en raison de changements dans le taux de change et d'une demande stable.

Les marchés sont restés calmes avec l'annonce de commandes en provenance d'Indonésie, a déclaré un négociant basé à Bangkok.

Les taux de change ont contribué à la hausse des prix et les marchés attendaient la deuxième récolte, a déclaré un autre négociant.

Au Bangladesh, l'approvisionnement en riz, qui a été entravé ces derniers jours par le manque de véhicules à la suite des manifestations étudiantes et du couvre-feu qui s'en est suivi, est en train de se détendre maintenant que le couvre-feu a été assoupli.