Victor Verberk, directeur adjoint des investissements chez Robeco, juge qu'il est temps d’être attentifs aux signaux positifs sur les marchés. Il fait ainsi remarquer que dans une récession comme celle dans laquelle nous sommes, les actions devront baisser de 30 à 40 %. « Nous y sommes presque », observe-t-il. Dans le High Yield américain, les spreads sont aujourd’hui de 850. « La règle est de commencer à acheter quand les spreads sont entre 800 et 1 000 », explique Victor Verberk.Il s'agit, selon lui, de signaux positifs." Les valorisations sont à présent positives, les facteurs techniques deviennent positifs grâce au soutien de la politique, et les fondamentaux sont mauvais " ajoute le directeur adjoint des investissements chez Robeco.Ce dernier précise que ses équipes obligataires commencent progressivement à acheter des actifs." Nous étions très prudents avant l'éclatement de cette crise, et maintenant que tout le monde panique, c'est vraiment le bon moment pour commencer à acheter. Nous en sommes encore aux premiers jours, mais mon conseil est de devenir haussier dès maintenant, " conclut Robeco.