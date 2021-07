Robinhood veut entrer en bourse et vise au moins 40 milliards de dollars de valorisation. Le courtier en ligne dévoile des revenus qui ont plus que triplé l’an dernier pour s'établir à 959 millions de dollars. Et cette croissance se poursuit cette année : le nombre d'utilisateurs a doublé depuis début 2021, à 31 millions.

A voir ici :