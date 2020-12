Jefferies a réitéré sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 110 pence sur le titre Rolls-Royce, dans le sillage du point d’étape réalisé par le motoriste britannique, qui confirme pour l’essentiel ce que le broker attendait. Les heures de vol des gros moteurs se rétablissent, mais trop lentement pour atteindre le scénario de base de 45 % de leur niveau de 2019. En conséquence, le free cash flow devrait cette année être négatif d'environ 4,2 milliards de livres, contre - 4 milliards de livres initialement attendus.



Cependant, Rolls-Royce continue de prévoir un flux de trésorerie positif pour le deuxième semestre de l'année 2021 et de viser au moins 750 millions de livres sterling de free cash flow dès 2022.



De plus, Jefferies réitère sa conviction que la combinaison " vaccin + tests + passeport santé numérique " pourrait être la solution miracle qui permettra une reprise rapide et sans heurts du trafic aérien international au cours du deuxième semestre 2021.



Dans ce contexte, le broker dit ne pas être enclin " à couper les cheveux en quatre " concernant le point d'étape du jour.