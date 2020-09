ROLLS ROYCE cherche à lever jusqu'à 2,5 milliards de livres sterling

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pour faire face à la crise du Covid-19, Rolls-Royce entend renforcer son bilan. Le motoriste britannique a annoncé samedi qu'il cherchait à lever jusqu'à 2,5 milliards de livres sterling. Plusieurs options sont envisagées, notamment une augmentation de capital. Sur la base de sources proches du dossier, le Financial Times évoque des discussions avec des fonds souverains, notamment le fonds singapourien GIC, et le possible lancement d’une augmentation de capital dans les premières semaines d’octobre.