ROLLS-ROYCE maintient le cap malgré des perspectives qui restent incertaines

Rolls-Royce a réalisé ce vendredi un point d’étape sur sa restructuration et ses perspectives. Le motoriste britannique s’est dit en bonne voie pour pouvoir économiser comme prévu plus de 1,3 milliard de livres par an d'ici fin 2022. Il a également confirmé son objectif de retour à un flux de trésorerie positif au second semestre 2021 et son intention de dégager deux milliards de livres de diverses cessions. Rolls-Royce explique que le plan de recapitalisation de 5 milliards de livres, réalisé le mois dernier, s’est bien passé et lui a permis de renforcer son bilan.



Le groupe pense terminer l'année 2020 avec une dette nette comprise entre 1,5 milliard et 2 milliards de livres et des liquidités comprises 8,5 milliards et 9 milliards.



En revanche, la consommation de cash devrait atteindre les 4,2 milliards de livres cette année, contre 4 milliards envisagés initialement, en raison de la deuxième vague de Covid-19 qui a déferlé dans le monde.



" Les perspectives restent difficiles et le rythme et le calendrier de la reprise sont incertains ", a prévenu Warren East, le directeur général de Rolls-Royce.