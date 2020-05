ROLLS-ROYCE va supprimer au moins 9 000 postes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Rolls-Royce entend supprimer au moins 9 000 postes, soit 17% de ses effectifs. La décision du motoriste britannique est bien entendu liée à la pandémie de Covid-19 et à impact majeur sur le secteur aérien et aéronautique. Ces suppressions de postes concerneront principalement les activités dans l’aérien civil. En parallèle, le groupe va également réduire ses dépenses. Au total, Rolls-Royce veut économiser plus de 1,3 milliard de livres par an. Le motoriste devra débourser environ 800 millions de livres en coûts de restructuration.