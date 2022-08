On apprend que Kingdom Holding, le géant saoudien de l’investissement a investi dans les russes Gazprom, Rosneft et Lukoil au début de la guerre, pour un montant total d'environ 500 millions de dollars. Et pas seulement, le fonds a pris des participations dans Phoenix Group, une société britannique de retraite et d'épargne, dans le gestionnaire M&G, dans Uber, Lyft, Alibaba, BlackRock et Twitter.

