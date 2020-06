ROYALTY PHARMA : plus grosse IPO de l'année à Wall Street

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Royalty Pharma fera cet après-midi ses premiers pas sur le Nasdaq. Le fonds d'investissement dans le domaine médical a levé 2,18 milliards de dollars, soit la plus grande introduction en Bourse depuis le début de l'année et la plus grosse du secteur pharmaceutique. Le prix d'introduction a été fixé à 28 dollars par action, soit dans le haut de la fourchette fixée. Le groupe a cédé 77,7 millions de ses propres actions. Royalty Pharma est rentable, génère un flux important de trésorerie et promet un rendement de 2,3%.Le fonds s'est spécialisé dans sa naissance, en 1996, dans le cofinancement d'études avec des universités, des centres de recherche, des biotech comme des grands laboratoires.Parmi son portefeuille on compte notamment le Tysabri, un médicament immunosuppresseur développé par Biogen et utilisé pour traiter la sclérose en plaque.