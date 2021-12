RPT-LEAD 1-Syrie-Incendies dans le port de Lattaquié après une offensive israélienne

(Répétition mastic au §4, actualisé avec incendies maîtrisés, précisions d'un porte-parole de Tsahal)

LE CAIRE, 28 décembre (Reuters) - Des incendies se sont déclarés dans le parc à conteneurs du port de Lattaquié à la suite d'un raid israélien, a rapporté mardi la presse officielle syrienne après la deuxième attaque depuis le début du mois imputée à l'Etat hébreu contre le principal port de Syrie.

Les devantures d'un hôpital, de plusieurs bâtiments résidentiels et de commerces ont été endommagées mais les médias officiels syriens n'ont évoqué aucune victime et le service de presse du gouvernorat de Lattaquié a annoncé dans un communiqué que les feux avaient été maîtrisés.

Le ministère syrien de la Défense a fait savoir de son côté que l'"agression" israélienne avait causé d'importants dégâts matériels qui étaient toujours en cours d'évaluation.

Un porte-parole de Tsahal a quant à lui précisé que l'armée israélienne "ne comment(e) pas les informations de la presse étrangère".

Israël a intensifié ses attaques contre ce qu'il décrit comme des cibles iraniennes en Syrie, où des milices alliées à Téhéran, comme le Hezbollah libanais, se sont déployées au cours de la décennie écoulée pour soutenir le président Bachar al Assad. (Reportage Yasmin Hussein et Alaa Swilam avec la contribution de Jeffrey Heller à Jérusalem rédigé par Alaa Swilam and Tom Perry ; version française Jean Terzian et Myriam Rivet, édité par Marc Angrand)