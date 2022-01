RPT-Le preneur d'otages dans une synagogue du Texas identifié, Biden parle de terrorisme

(Répétition sans la mention "lead 2")

16 janvier (Reuters) - L'auteur d'une prise d'otages samedi dans une synagogue au Texas a été identifié comme un ressortissant britannique du nom de Malik Faisal Akram, a annoncé dimanche le FBI, le président Joe Biden parlant de son côté d'un "acte de terrorisme".

Le suspect a été abattu samedi soir lors de l'assaut du FBI et les quatre personnes retenues en otage dans la synagogue Beth Israel de Colleyville ont été libérées saines et sauves.

Cette prise d'otages "était un acte de terrorisme", bien que le mobile de l'auteur n'ait pas encore été pleinement établi, a déclaré Joe Biden pendant un déplacement à Philadelphie.

Indiquant que selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect s'était procuré ses armes "dans la rue", le président américain a lancé un nouvel appel à un contrôle plus étroit des ventes et de la circulation des armes à feu aux Etats-Unis. (Barbara Goldberg à New York ; version française Tangi Salaün)