RPT-Les discussions UE-Sahel à Bruxelles reportées, dit Borrell

BRUXELLES, 26 janvier (Reuters) - Les ministres des Affaires étrangères du Mali, de Mauritanie, du Niger et du Tchad n'ont pas pu s'entendre sur la tenue d'une réunion conjointe, pourtant programmée, avec des représentants de l'Union européenne mercredi à Bruxelles, a déclaré le haut représentant de l'UE pour les affaires extérieures.

Josep Borrell a dit avoir rencontré individuellement chacun de ces diplomates, alors que le Sahel, où des pays européens s'efforcent de lutter contre des groupes islamistes armés, est fragilisé par une succession de coups d'Etat - le dernier en date lundi au Burkina Faso, après le Mali et la Guinée.

"Cette série de rencontres nous a permis de faire le point sur la situation très inquiétante dans la région du Sahel et sur les derniers événements au Burkina Faso et au Mali et la propagation de la menace aux pays voisins", a dit Josep Borrell dans une allocution télévisée.

(Reportage Robin Emmott, version française Bertrand Boucey, édité par Jean Terzian)