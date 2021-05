RSE : SERFIM maintient son engagement auprès du Pacte Mondial des Nations Unies et publie sa COP 2020

Engagé depuis 2013, SERFIM confirme sa volonté de s'inscrire dans une démarche de respect et de prise en compte des Objectifs de Développement Durable. Nous renouvelons notre engagement à soutenir les dix principes du Pacte Mondial des Nations Unies.

SERFIM, c'est un socle de valeurs tournées vers le respect :

- Respect de nos femmes et de nos hommes, en œuvrant en faveur de conditions de travail qui permettent la prévention, la formation et la proximité

- Respect de nos parties intéressées, en prônant la qualité et l'innovation

- Respect de la société dans son ensemble, en agissant concrètement sur notre territoire et l'emploi local, en portant des projets innovants relatifs à l'environnement, en accélérant le soutien aux Objectifs de Développement Durable, en portant et en soutenant les Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) et en promouvant le modèle économique de SERFIM.

Fidèles à nos convictions, nous signons cet engagement ensemble, en renforçant nos ambitions sociétales et en garantissant la continuité des actions menées. L'évolution de SERFIM passe par notre implication, mais aussi par celle des directeurs de branche et de toutes leurs équipes c'est notre challenge collectif.

Alexandra Mathiolon - Directrice Générale SERFIM

Guy Mathiolon - Président Directeur Général SERFIM

La COP 2020 (du 01/01/20 au 31/12/20)

Nous vous présentons dans ce recueil une synthèse non exhaustive des belles réalisations SERFIM de l'année 2020. Le contexte particulier de cette année a pu limiter les évènements, pour autant les engagements et les actions ont pu être portés Nous avons gardé le cap.

La vision RSE du groupe SERFIM est avant tout pragmatique chacun avance là où son énergie sera la plus efficace, ainsi certains investissent en interne tandis que d'autres développent des solutions pour leurs clients et l'environnement L'avantage c'est que l'on peut reprendre à son compte les bonnes pratiques des autres.

L'objet de ce rapport est de présenter à tous nos collaborateurs, clients, fournisseurs, nos partenaires actuels et futurs ce qu'est l'esprit SERFIM un mélange de créativité, de collectif et de conscience environnementale.

Notre enjeu à toutes et tous c'est l'avenir il appartient à chacune et chacun de prendre en main son destin.

Voici les réalisations de 2020.

La commission RSE remercie tous les collaborateurs impliqués dans la vie économique locale, et reste mobilisée sur toutes les actions ayant un impact sur les sujets sociétaux et environnementaux.

Elle poursuit son travail de déploiement des bonnes pratiques en matière de RSE.

Nous sommes à l'écoute de toutes nos parties prenantes (collaborateurs, acteurs locaux, …) pour améliorer l'intégration dans nos chaînes de valeurs d'une économie durable et vertueuse.

Nous nous engageons à rester transparents sur la conduite de nos projets de développement ambitieux et respectueux de nos cadres de vie.