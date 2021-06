RSM International : , partenaire des Rencontres Africa

RSM, 6ème réseau mondial d'audit-conseil, est le partenaire des Rencontres Africa depuis 3 ans aux côtés de Business France, de l'Agence Française de Développement (via Proparco) et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes notamment.

Initiées en 2016, sous le haut patronage du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du Ministère de l'Économie Français, les Rencontres Africa représentent la plus importante convention d'affaires de dirigeants français et chefs d'entreprise africains. Objectif : rencontrer, accompagner et soutenir les entreprises sur leurs marchés africains, en partenariat avec les institutions locales et régionales et les partenaires, privés, publics, et médiatiques. Depuis 2016, ce forum a réuni 8 000 décideurs africains, 1 600 dirigeants français et européens, et ont débouché sur plus de 12 000 rendez-vous d'affaires.

Par ce forum, le réseau RSM poursuit le développement de son Desk Afrique, créé en 2019, afin d'accompagner clients et prospects dans leurs projets en Europe et en Afrique et renforcer les partenariats gagnant-gagnant avec les partenaires de RSM sur le continent africain.

5ème édition des Rencontres Africa au Sénégal

Le 1er juin 2021, RSM participait à la 5ème édition des Rencontres Africa à Dakar en tant que grand partenaire. Au programme : ateliers, conférences et networking autour de thématiques clés pour le continent africain :

Digitalisation

Santé

L'eau et l'électricité, ville durable

Le financement et les partenariats publics-privés (PPP)

L'agriculture et l'agroalimentaire

François de Bustamante, associé RSM et coordinateur du Desk Afrique de RSM, a participé en tant que membre du jury au concours de pitch « Neofarming ». Le premier prix a été décerné à une société Togolaise NSCPA (la Nouvelle Société de Commercialisation des Produits Agroalimentaire) pour son projet innovant autour de l'agriculture et de l'agroalimentaire faisant un très bon alliage : production- innovation-création de richesses et niveau de vie.

« Nous souhaitons être un acteur du développement africain, en aidant les chefs d'entreprise à s'implanter, structurer l'information financière et trouver des financements. Depuis deux ans, la création du Desk Afrique a renforcé nos liens avec les 20 membres du réseau présents en Afrique. Nous développons désormais des relations étroites afin de grandir ensemble », souligne François de Bustamante, associé RSM et coordinateur du Desk Afrique.

RSM, conseil financier des chefs d'entreprise

Eric Fougedoire, associé RSM Transaction Advisory Services, est intervenu lors de la conférence « Financer son développement, ses investissements, nouvelle loi PPP : la clé d'un développement rapide au Sénégal ». Il a ainsi promu l'importance de la structuration et de l'accompagnement d'entreprises, mais aussi apporté des éléments de réponses aux questions de l'auditoire.

« La problématique majeure du développement économique sénégalais demeure le financement. Les banques sont réticentes à l'idée de prêter aux entrepreneurs et veulent se couvrir par des garanties (AFD, BPI, BM …). Alors que la plupart n'ont pas de bilan ou de compte de résultat, nous pouvons les aider à monter un dossier, comprendre leurs besoins de financement et analyser le business modèle de leur entreprise. RSM devient ainsi un intermédiaire au sein de la chaîne de financement », souligne Eric Fougedoire, associé RSM responsable des activités Transaction Advisory Services.