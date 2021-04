RSP: deux acquisitions et une vente qui augmentent la qualité du parc immobilier du fonds

COMMUNICATION AUX INVESTISSEURS

Realstone Swiss Property : deux acquisitions et une vente qui augmentent la qualité du parc immobilier du fonds

Lausanne, le 6 avril 2021 - Realstone SA a effectué trois transactions pour le compte du fonds Realstone

Swiss Property illustrant parfaitement sa stratégie de création de valeur. Le produit de la vente d'un immeuble à Wildegg (AG) a été réinvesti dans l'achat de deux biens à Lucerne et à Bâle. Ceux-ci renforcent la part résidentielle du fonds et améliorent le rendement de placement.

Le fonds de placement immobilier Realstone Swiss Proterty a acquis deux immeubles résidentiels en Suisse alémanique. Le premier se trouve à la Blattenmoosstrasse 2-4, dans le quartier de Littau à Lucerne, à proximité de commerces, avec un bon accès aux transports publics et au réseau routier. Acheté pour CHF 10.9 millions, ce bien compte 40 appartements de 1 à 3 pièces, répartis sur 2 entrées et 5 étages pour un total de 1796 m2, ainsi qu'un sous-sol. Avec une potentielle densification déjà à l'étude, cet objet s'inscrit parfaitement dans la stratégie de création de valeur du fonds.

Le second immeuble récemment acquis par Realstone Swiss Property est adjacent à un bâtiment appartenant déjà au fonds. Il se situe à la Maulbeerstrasse 33 à Bâle, dans le très recherché quartier de Rosental, à proximité de la gare Basel Badischer Bahnhof, du réseau de transports publics et des accès routiers. Ce bien composé de 7 logements, acheté pour un montant de CHF 4 millions, est dans un excellent état d'entretien. L'isolation prévue de la façade améliorera l'indice de dépense de chaleur - conformément aux engagements du groupe Realstone en matière de durabilité - et fera baisser les charges d'exploitation. De plus, d'intéressantes synergies de gestion avec le bâtiment voisin sont envisageables.

Ces deux acquisitions ont été réalisées en même temps que la vente d'un immeuble de 4 étages et 55 appartements détenus en PPE sis à la Bruggerstrasse 9 à Wildegg (AG) pour CHF 20.78 millions. Sur l'ensemble des 166 places de parc souterraines et en surface liée à ce bien, 81 font partie de la transaction alors que les 85 places restantes sont désormais rattachées à l'immeuble voisin de la Bruggerstrasse 11, toujours propriété de Realstone Swiss Property. Conformément à la stratégie poursuivie par le fonds, la vente de ce bien permet de réaliser une plus-value au bénéfice des investisseurs tout en diminuant l'exposition du fonds dans une région où la pression sur les loyers augmente. Cette transaction, effective au 1er décembre 2020, génère un gain en capital estimé à CHF 0.19 par part qui sera inclus dans le rendement de placement de l'exercice en cours.

Ces transactions améliorent la qualité du parc immobilier Realstone Swiss Property et renforcent son exposition au secteur résidentiel. Elles illustrent parfaitement la stratégie gagnante de gestion active du fonds qui assure la création de valeur durable à travers la réalisation du potentiel de densification, la rénovation du parc immobilier et la vente d'immeubles optimisés.

