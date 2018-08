RUAG voit son résultat semestriel amputé de plus d'un tiers

Zurich (awp) - Le groupe d'armement et d'aéronautique RUAG a dégagé au premier semestre un bénéfice net de 27 millions de francs suisses, en recul de 35,4% par rapport à la même période un an plus tôt. Alors que les ventes et les commandes se sont maintenues, la rentabilité de certaines unités a laissé à désirer.

Le chiffre d'affaires réalisé au cours des six premiers mois de 2018 se monte à 954 millions de francs suisses, en hausse de 1,2% sur un an. Les entrées de commandes se sont maintenues au-dessus du milliard de francs suisses (1,03 milliard, +1,0%) et le carnet d'ordres s'est étoffé de 2,2% à 1,69 milliard, indique l'entreprise jeudi dans un communiqué.

La rentabilité en revanche a du plomb dans l'aile. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a reculé de plus de 10% à 81 millions, et le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) de près d'un quart (-23,7%) à 41 milions, pour une marge de 4,3%, en repli de 140 points de base (pb).

RUAG explique cette contre-performance notamment par les frais de démarrage d'un nouveau site de production en Hongrie, ainsi que par la fermeture du site de Berne-Belp "en raison d'une trop faible exploitation et de l'échéance de contrats de maintenance". A cela s'ajoutent des amortissements en hausse et la baisse des recettes issues de participations minoritaires.

La direction considère le carnet de commandes et l'utilisation des capacités "à un bon niveau", mais admet le besoin d'augmenter "progressivement les capacités et atteindre la productivité visée", selon les termes du patron Urs Breitmeier, cité dans le communiqué.

Pour l'ensemble de l'exercice, l'entreprise vise une "légère hausse" du chiffre d'affaires et un Ebit avant frais de dissociation au niveau de l'année précédente.

buc/rp