RUBIS : Gilbert Dupont relève son objectif de cours

Gilbert Dupont a relevé son objectif de cours sur Rubis de 65,3 à 67,9 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat après la publication de résultats semestriels supérieurs à ses attentes. Le broker salue le discours confiant dans la poursuite d'une croissance au second semestre, soutenue notamment par un redressement plus significatif de la Turquie, sur une montée en puissance de KenolKobil s'appuyant sur sa redynamisation commerciale et une optimisation du portefeuille client dans un contexte de marge qui reste à ce stade favorable.