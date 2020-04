RUBIS : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours, mais reste positif

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Goldman Sachs a réduit son objectif de cours sur Rubis de 71 à 61 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat. Le broker s'attend à ce que les volumes vendus par le distributeur de produits pétroliers soient négativement impactés par le confinement, et particulièrement en Europe et dans les Caraïbes. Pour autant, cet effet négatif sera en partie compensé par la chute du pétrole et la situation de contango (les prix à termes sont croissants en fonction de l'éloignement de l'échéance et supérieurs aux prix actuels, ou spots).