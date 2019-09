Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Société Générale a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 70 euros sur Rubis. Le broker a salué des résultats semestriels solides et de bonnes perspectives pour le second semestre.