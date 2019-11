RUBIS se renforce au Kenya

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Rubis a signé lundi un protocole pour l'acquisition de Gulf Energy Holdings Limited (GEHL), société regroupant l'ensemble des activités de distribution de produits pétroliers de Gulf Energy Limited, n° 4 sur le marché kényan. Avec 470 000 m3 de produits pétroliers distribués en 2018, GEHL est actif sur les principaux segments de marché : réseau (46 stations-service), commercial (notamment dans la fourniture aux centrales électriques et à d'importants clients industriels), aviation, GPL et lubrifiants.En support de ses activités de distribution, la société dispose de deux dépôts de produits pétroliers (Mombasa et Nairobi), d'un stockage de GPL avec un centre emplisseur de bouteilles, ainsi qu'une unité de stockage et de conditionnement de lubrifiants."Déjà présent sur le marché kényan depuis mars 2019 suite à la réussite de l'OPA lancée sur KenolKobil, Rubis deviendra ainsi, avec cette acquisition, leader avec une part de marché de 20 %", peut-on lire dans un communiqué.La massification des volumes sur ce marché permettra de générer à terme des économies d'échelle significatives, indique Rubis.Au cours de l'exercice 2018, GEHL a réalisé un chiffre d'affaires de 320 millions de dollars.Cette opération est soumise à l'accord préalable des autorités kenyanes de la concurrence.