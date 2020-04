RUBIS tiendra son assemblée générale à huis clos

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Rubis a annoncé que son Assemblée Générale se tiendra exceptionnellement à huis clos sans la présence physique des actionnaires au siège social de l'entreprise. Aucune carte d'admission ne pourra être adressée aux actionnaires qui en feraient la demande. Les actionnaires sont invités à voter à distance par correspondance à l'aide du formulaire de vote/procuration figurant dans la Brochure de convocation et qui est également disponible sur le site internet du groupe.L'Assemblée Générale sera retransmise en direct et en différé sur le site internet de la société à 14h00 (heure de Paris) sans possibilité de poser des questions ni de déposer des projets d'amendements ou de nouvelles résolutions pendant l'Assemblée Générale. Il est possible d'adresser des questions écrites en amont de l'Assemblée Générale de préférence par voie électronique (ag@rubis.fr) accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.