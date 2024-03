La roupie indienne devrait ouvrir largement inchangée ce mardi, alors que les données sur l'inflation américaine sont attendues pour savoir quand la Réserve fédérale commencera à réduire ses taux d'intérêt.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à peu près inchangée par rapport à sa clôture précédente de 82,7575.

La monnaie locale a grimpé à 82,64 lundi, son plus haut niveau depuis plus de six mois, ce qui a incité la Reserve Bank of India à intervenir, selon les banquiers.

"Il serait juste de dire que le mini effondrement (de l'USD/INR) n'était pas attendu. La prochaine question est de savoir jusqu'où la RBI va la laisser s'étendre", a déclaré un cambiste d'une banque.

"Les données sur l'inflation américaine sont toujours importantes. Cependant, c'est la RBI qui est bien plus importante (du point de vue de l'USD/INR)."

Les données sur l'inflation américaine de février, attendues plus tard dans la journée, donneront des indications sur la stabilité des prix. Le taux d'inflation de janvier a été plus élevé que prévu, ce qui a alimenté les inquiétudes quant à la solidité de l'inflation.

À la suite de ce rapport, les attentes concernant le nombre de fois où la Réserve fédérale américaine réduira ses taux cette année se sont atténuées. Avant les données de février, les investisseurs tablent sur des baisses de taux totales de 90 points de base en 2024.

Les rendements du Trésor américain ont augmenté lundi et l'indice du dollar a progressé.

BofA Securities prévoit que l'inflation globale aux États-Unis s'accélère à 0,4 %, tandis que l'inflation de base ralentit à 0,3 %. L'inflation globale en glissement annuel resterait ainsi à 3,1 % et l'inflation de base diminuerait de deux dixièmes pour atteindre 3,7 %.

"Un rapport conforme à nos attentes permettrait à la Fed de continuer à réduire ses taux lors de sa réunion de juin.

Pendant ce temps, l'inflation de détail en Inde devrait avoir diminué pour atteindre son plus bas niveau en quatre mois, à 5,02%, en février, selon un sondage de Reuters.

INDICATEURS CLÉS :

** Roupie non livrable à un mois à 82,83 ; prime à terme onshore à un mois à 7,75 paisa.

** Indice du dollar en hausse à 102,81

** Brent en hausse de 0,3 % à 82,4 dollars le baril

** Le rendement des obligations américaines à dix ans s'établit à 4,1 %.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 1 279,2 millions de dollars d'actions indiennes le 10 mars.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 529,4 millions de dollars d'obligations indiennes le 10 mars.