La roupie indienne comptera sur l'aide de la banque centrale mardi pour éviter de tomber à un niveau historiquement bas, après que de solides données manufacturières américaines aient poussé l'indice du dollar à son plus haut niveau depuis plus de quatre mois.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à un niveau stable ou légèrement plus faible par rapport au dollar américain, à partir de 83,40 lundi. Mercredi dernier, la monnaie locale a atteint un niveau record de 83,45, ce qui, selon les banquiers, a incité la Reserve Bank of India (RBI) à intervenir.

"Vous vous attendez à ce que la RBI vende (USD/INR) et l'action du prix d'ouverture reflétera cela", a déclaré un cambiste d'une banque du secteur privé.

"Toutefois, étant donné la situation du dollar et des rendements américains, les baisses (de l'USD/INR) ne seront pas très importantes.

L'indice du dollar s'est redressé lors de la session de New York et a poursuivi sa progression en Asie, après qu'une expansion inattendue de l'activité manufacturière américaine a incité les investisseurs à réduire les chances d'une baisse des taux de la Réserve fédérale lors de la réunion de juin. Une réduction lors de la réunion de mai a déjà été exclue.

Le PMI manufacturier américain de l'Institute for Supply Management (ISM) a augmenté à 50,3 le mois dernier, contre 47,8 en février et des estimations de 48,3. C'est la première fois depuis septembre 2022 que l'indice PMI franchit la barre des 50, niveau qui sépare l'expansion de la contraction.

"L'indice ISM manufacturier a surpris tout le monde en passant en territoire de croissance", a déclaré la banque ING dans une note. L'interprétation du marché est que cela réduit les chances d'une réduction significative des taux de la Fed, a-t-elle ajouté.

Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté et l'indice du dollar a dépassé 105 pour la première fois depuis novembre. L'indice S&P 500 a chuté et les contrats à terme sur la jauge étaient en baisse en Asie.

INDICATEURS CLÉS : ** Taux à terme non livrable de la roupie à un mois à 83,46 ; prime à terme onshore à un mois à 5,75 paise ** Indice du dollar en hausse à 105,04 ** Taux à terme du Brent en hausse de 0,4% à 87,8 $ le baril ** Taux des obligations américaines à dix ans à 4,31% ** Selon les données du NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté des actions indiennes pour une valeur nette de 485,1 millions de dollars le 27 mars.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 173 millions de dollars d'obligations indiennes le 27 mars (rapporté par Nimesh Vora ; édité par Rashmi Aich).