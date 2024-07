La roupie indienne est sur le point de tomber à son plus bas niveau historique contre le dollar américain à l'ouverture lundi, dans un contexte de baisse de la plupart des devises asiatiques, à moins que, comme par le passé, la Reserve Bank of India n'intervienne.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à 83,68-83,70 pour le dollar américain, en baisse par rapport à 83,6625 lors de la session précédente et au-delà du plus bas historique de 83,6650 atteint en juin.

La roupie devait ouvrir à un nouveau plus bas vendredi, mais l'a évité en raison de l'intervention probable de la RBI sur le marché des contrats à terme non livrables.

"La RBI dictera le déroulement de la session d'aujourd'hui. Si elle intervient (sur le NDF) avant l'ouverture du marché et que nous avons une ouverture en douceur, alors attendez-vous à une séance avec une fourchette étroite de 4-6 paisa", a déclaré un cambiste d'une banque.

"Et si nous atteignons 83,70 à l'ouverture, ce sera une journée beaucoup plus intéressante."

Ces derniers jours, la roupie a été constamment pressée en raison de la demande en dollars des banques du secteur public, ce qui, selon les traders, est probablement lié aux paiements du pétrole et de la défense.

BIDEN QUITTE LA COURSE À LA PRÉSIDENCE DES ÉTATS-UNIS

Les monnaies asiatiques étaient principalement plus faibles, avec le yuan chinois offshore qui est passé sous la barre des 7,2900 pour un dollar après que le pays ait réduit les taux de prêt de référence lors d'une fixation mensuelle lundi.

Les devises asiatiques ont largement ignoré la décision du président américain Joe Biden de se retirer de la course à la présidence. Les probabilités de victoire du candidat républicain sont en retrait par rapport aux sommets atteints à la suite de la tentative d'assassinat.

La question que beaucoup se posent au début de la semaine de négociation est de savoir s'il y aura un impact sur les "Trump Trades" qui ont déjà été exprimés, a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez le courtier Pepperstone, dans une note.

INDICATEURS CLÉS :

** Roupie à un mois non livrable à terme à 83,77 ; prime à terme onshore à un mois à 7 paisa.

** Indice du dollar en hausse à 104,29

** Brent en hausse de 0,4 % à 82,9 dollars le baril

** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,23%.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 604,1 millions de dollars d'actions indiennes le 18 juillet.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 350,5 millions de dollars d'obligations indiennes le 18 juillet.