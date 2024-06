La roupie indienne devrait ouvrir en baisse lundi, après que les données sur l'emploi aient indiqué que le marché du travail américain restait robuste, réduisant la probabilité d'une réduction des taux de la Réserve fédérale plus tard dans l'année.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie baissera aux alentours de 83,48-83,50 par rapport à 83,3725 lors de la session précédente.

La semaine dernière, la roupie a été agitée par les résultats des élections en Inde, qui ont incité les étrangers à vendre des actions locales et les ventes probables de dollars par la Reserve Bank of India.

"Je pense que cette intervention répétée de la RBI près de 83,50-83,55 et l'attente de cela signifiera que l'ouverture plus élevée (sur le dollar/rupee) n'aura pas beaucoup d'effet. Au moins dans un premier temps", a déclaré un cambiste d'une banque.

L'indice du dollar a progressé vendredi, et les rendements du Trésor américain à 10 ans ont connu leur plus forte hausse en deux mois après que les données aient montré que la croissance de l'emploi s'est accélérée plus que prévu en mai.

La probabilité que la Fed réduise ses taux lors de la réunion de septembre a chuté. Les contrats à terme ne prévoient plus que 35 points de base de réduction des taux cette année, contre près de 50 points de base avant la publication des données.

L'inflation salariale aux États-Unis a augmenté en mai, les salaires horaires moyens ayant progressé de 0,4 % après une hausse de 0,2 % en avril, ce qui constitue une raison supplémentaire de réduire les paris sur une baisse des taux de la Fed.

"En termes de signification pour la Fed, cela confirme que la Fed va repousser ses projections de baisse de taux de 3 baisses cette année à très probablement 2 baisses cette année... nous ne pouvons pas exclure qu'ils ne disent qu'une seule baisse cette année", a déclaré la banque ING dans une note.

Les devises asiatiques ont baissé ce jour-là, le won coréen, le baht thaïlandais et la roupie indonésienne perdant entre 0,5 % et 0,8 %. Les actions asiatiques ont reculé, tout comme les contrats à terme sur les actions américaines.

INDICATEURS CLÉS : ** Indice du dollar en hausse à 105,12 ** Contrats à terme sur le pétrole brut en hausse de 0,2 % à 79,8 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,45 % ** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 811,2 millions de dollars d'actions indiennes le 6 juin.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 112,8 millions de dollars d'obligations indiennes le 6 juin.