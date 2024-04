La roupie indienne devrait ouvrir en légère hausse ce mercredi, aidée par une augmentation de ses pairs asiatiques, mais les traders estiment que la demande de couverture de la part des importateurs pourrait limiter la hausse de l'unité locale.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira aux alentours de 83,31-83,32 pour le dollar américain, légèrement plus forte par rapport à sa clôture de 83,3425 lors de la session précédente.

Les devises asiatiques ont progressé de 0,1 % à 0,6 %, le won coréen étant en tête des gains.

La hausse initiale de la roupie pourrait être suivie d'effets, car le mouvement de "risk on" devrait se poursuivre... 83,20 pourrait être testé aujourd'hui", a déclaré un cambiste d'une banque privée.

Mais étant donné que ces niveaux intéressent les importateurs, il sera essentiel d'observer dans quelle mesure cela entrave les gains de la roupie, a ajouté le cambiste.

L'indice du dollar était en baisse à 105,63, perdant près de 0,4% mardi après que les données aient montré que l'activité commerciale américaine s'est ralentie en avril pour atteindre son plus bas niveau en quatre mois en raison d'une demande plus faible.

"Toutefois, l'indice du dollar devrait être soutenu à 105 par le PIB avancé américain de jeudi qui confirme la résistance économique des États-Unis et les déflateurs PCE américains de vendredi qui tempèrent les paris de réduction de la Fed", a déclaré la DBS Bank dans une note.

L'attention se détournant des tensions au Moyen-Orient, les données du PIB américain prévues jeudi, suivies des données de l'inflation PCE vendredi, sont au centre de l'attention cette semaine, les investisseurs évaluant le calendrier potentiel des réductions de taux par la Réserve fédérale.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que les données montrent que les prix de base PCE ont augmenté de 0,3 % en glissement mensuel en mars.

Par ailleurs, les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont augmenté de 1,6 % mardi, soutenus par la faiblesse du dollar et les données de la zone euro qui ont montré que l'activité commerciale de la région a augmenté au rythme le plus rapide depuis près d'un an en avril.

INDICATEURS CLÉS :

** Taux à terme non livrable de la roupie à un mois à 83,38 ; prime à terme onshore à un mois à 8,25 paisa.

** Indice du dollar à 105,6

** Brent en baisse de 0,1% à 88,3 dollars le baril

** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,62%.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 314 millions de dollars d'actions indiennes le 22 avril.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 113,2 millions de dollars d'obligations indiennes le 22 avril (rapporté par Jaspreet Kalra ; édité par Janane Venkatraman).