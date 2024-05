La roupie indienne sera aidée vendredi par la baisse des rendements du Trésor américain sur les indications que le marché du travail américain se refroidit, tout en faisant face aux sorties de dollars stimulées par les inquiétudes sur les résultats des élections.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à 83,48-83,50 pour le dollar américain, contre 83,5025 lors de la session précédente.

Les inquiétudes concernant les résultats des élections indiennes, prévues le 4 juin, ont incité les étrangers à retirer leur argent des actions, poussant l'indice de référence Nifty 50 à son plus bas niveau depuis trois semaines. Jusqu'à présent, les étrangers ont retiré 2 milliards de dollars des actions indiennes en mai.

Ils ont retiré plus de 800 millions de dollars jeudi, selon les données provisoires fournies par les bourses, car ils craignent que le parti du Premier ministre Narendra Modi ne remporte pas la victoire écrasante annoncée par les sondages d'opinion.

La roupie "d'une certaine manière" n'a pas ressenti l'impact de cette incertitude électorale, ce qui "peut être attribué en grande partie" à la manière dont la Reserve Bank of India a géré la devise, a déclaré un cambiste d'une banque.

"Nous passerons probablement plus de temps près de 83,50, avec un biais sous-jacent à la hausse (pour la paire USD/INR)".

Les rendements du Trésor américain ont chuté jeudi, alors que les demandes initiales d'allocations chômage ont augmenté plus que prévu. Cela fait suite à des données qui ont montré que les emplois non agricoles ont augmenté le moins en six mois, des signes provisoires que le marché du travail pourrait finalement s'assouplir.

Bien qu'il ne faille pas lire trop de choses dans une seule série de données, les données à venir seront surveillées de très près pour trouver de nouvelles preuves que la dynamique du marché de l'emploi pourrait ralentir, a déclaré la banque ANZ dans une note.

Pendant ce temps, les investisseurs surveillent les données clés de l'inflation américaine prévues mercredi prochain. Il y a une incertitude "considérable" sur la direction que prendra l'inflation dans les mois à venir, a déclaré jeudi Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, tout en ajoutant qu'elle restait persuadée que les pressions sur les prix continuaient à se calmer.

INDICATEURS CLÉS :

** Taux de change à terme non livrable de la roupie à un mois à 83,56 ; prime à terme à un mois sur le marché intérieur à 8 paisa.

** Indice du dollar à 105,30

** Brent en hausse de 0,4 % à 84,2 $ le baril

** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,46%.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 639 millions de dollars d'actions indiennes le 8 mai.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 63,8 millions de dollars d'obligations indiennes le 8 mai (rapport de Nimesh Vora ; édition de Savio D'Souza).