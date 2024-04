La roupie indienne devrait ouvrir en légère hausse ce lundi, soutenue par une baisse des prix du pétrole en raison de l'atténuation des inquiétudes concernant la confrontation Iran-Israël et par d'éventuels afflux de dollars.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à 83,40-83,42 pour le dollar américain, par rapport à la clôture précédente de 83,47.

La roupie a chuté à un niveau historiquement bas de 83,5750 vendredi, ce qui a incité la Reserve Bank of India à intervenir sur les contrats à terme non livrables et sur le marché de gré à gré onshore.

"D'une certaine manière, la RBI a réussi à tuer l'appétit pour les positions longues (dollar/rupee)", a déclaré un cambiste.

"Maintenant que le pétrole s'est complètement rétracté et qu'il est probable qu'il y ait des entrées, vous aurez une petite poussée vers le bas (sur le dollar/rupee)", a déclaré le trader, faisant référence aux entrées provenant d'une offre publique de souscription (OPC) de Vodafone Idea. Lundi est la dernière date de l'OPF.

Le prix du Brent, qui a atteint 90,75 dollars vendredi, s'est replié à près de 86,50 dollars après qu'Israël et l'Iran ont minimisé les risques d'une nouvelle escalade des hostilités au Moyen-Orient après l'attaque apparemment mineure d'Israël contre l'Iran.

L'attention se porte à nouveau sur les taux d'intérêt américains, qui devraient rester élevés plus longtemps que prévu en raison de l'inflation galopante.

Vendredi, Austan Goolsbee, président de la Réserve fédérale de Chicago, est devenu le dernier responsable politique en date à indiquer un calendrier plus long pour les réductions de taux d'intérêt, car les progrès en matière d'inflation sont "au point mort".

L'indice de base des dépenses de consommation des ménages américains, la mesure de l'inflation préférée de la Fed, publié vendredi, fournira aux investisseurs davantage d'indications sur la trajectoire des taux d'intérêt.

Seule une baisse de taux et demie est désormais prévue pour 2024, probablement à partir de septembre.

"Nous pensons toujours que nous aurons quelques réductions de taux d'intérêt en Amérique cette année, mais beaucoup moins que ce que nous pensions il y a quelques mois", a déclaré la banque ING dans une note.

INDICATEURS CLÉS : ** Roupie non livrable à un mois à 83,50 ; prime à terme onshore à un mois à 7,5 paise ** Indice du dollar en baisse à 106 ** Brent en baisse de 0,6 % à 86,8 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,66 %.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 498,5 millions de dollars d'actions indiennes le 18 avril.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 309,2 millions de dollars d'obligations indiennes le 18 avril (rapporté par Nimesh Vora ; édité par Subhranshu Sahu).