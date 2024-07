La roupie indienne devrait ouvrir largement inchangée ce mardi malgré une baisse des pairs asiatiques sur les attentes que la banque centrale ne permettra pas à la monnaie de tomber à un niveau historiquement bas.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira inchangée par rapport à 83,5925 lors de la session précédente. L'indice du dollar a augmenté et les devises asiatiques ont baissé de 0,1 % à 0,3 %. La roupie a atteint son plus bas niveau historique de 83,6650 le mois dernier.

A ce niveau de la roupie, l'impact des mouvements en Asie sera "d'autant plus" faible, a déclaré un cambiste.

"Il est clair que le niveau à surveiller est 83,6650 et il y a fort à parier que la RBI défendra ce niveau.

La Reserve Bank of India, par le biais d'interventions régulières, a maintenu la roupie dans une fourchette étroite. On s'attend généralement à ce que la banque centrale continue à le faire.

Les monnaies asiatiques sont en difficulté malgré la probabilité croissante que la Réserve fédérale réduise ses taux au moins deux fois cette année. Une réduction des taux en septembre a été entièrement prise en compte et les contrats à terme indiquent un total de 68 points de base de réduction des taux en 2024 dans un contexte de ralentissement de l'inflation.

Le président de la Fed, Jerome, a déclaré au cours du trimestre de juin qu'il "renforçait quelque peu la confiance" dans le fait que le rythme de l'augmentation des prix revenait à l'objectif de la Fed de manière durable.

"Après les récentes publications de données américaines sur l'emploi et l'inflation, nous pensons que si les membres de la Fed soumettaient maintenant leurs estimations par points, une majorité significative d'entre eux prévoiraient deux baisses cette année et certains des membres les plus dovish pourraient en envisager trois", a déclaré la banque ANZ dans une note.

Les analystes ont déclaré que les chances accrues de voir Donald Trump remporter les élections de novembre après sa tentative d'assassinat pourraient être la raison pour laquelle les devises asiatiques sont en difficulté.

INDICATEURS CLÉS :

** Taux de change à terme non livrable de la roupie à un mois à 83,64 ; prime à terme onshore à un mois à 7 paise.

** Indice du dollar en hausse à 104,33

** Brent en baisse de 0,3 % à 84,6 $ le baril

** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,22%.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 642,6 millions de dollars d'actions indiennes le 12 juillet.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 70 millions de dollars d'obligations indiennes le 12 juillet.