La roupie indienne devrait s'ouvrir avec peu de changement ce vendredi, se maintenant près de son plus bas niveau historique, malgré la force de la plupart des pairs asiatiques et l'humeur positive du risque.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira inchangée par rapport au dollar américain de 83,9625 dans la session précédente et près du plus bas niveau historique de 83,9725 atteint mercredi.

Les devises asiatiques ont augmenté de 0,1 à 0,2 %, tandis que les indices boursiers ont progressé, les demandes d'allocations chômage américaines ayant été moins élevées que prévu la semaine dernière, apaisant ainsi les craintes d'un ralentissement de l'économie américaine.

Cependant, il n'est pas trop surprenant que la roupie "ignore" les signaux asiatiques, a déclaré un cambiste d'une banque.

"C'est ce qui s'est passé au cours des dernières séances, reflétant l'ampleur de la demande (de dollars).

La roupie a été l'une des monnaies les moins performantes en Asie au mois d'août, ce qui "est prévisible" dans un contexte de dollar faible, a-t-il ajouté.

Les rendements du Trésor américain ont augmenté jeudi, tandis que l'indice S&P 500 a connu sa meilleure journée depuis novembre 2022 après les données sur l'emploi.

La probabilité d'une réduction de 50 points de base du taux d'intérêt de la Réserve fédérale en septembre a reculé à 55 %, alors qu'elle était quasi certaine en début de semaine, au plus fort des inquiétudes suscitées par les marchés japonais.

La banque ANZ, cependant, pense qu'une baisse de taux de 50 points de base est peu probable.

"Nous pensons que l'économie se rééquilibre et que les conditions sont réunies pour que la Fed commence à réduire ses taux en septembre. Nous pensons que les baisses de taux se feront par paliers de 25 points de base, à moins que les données ne montrent une correction plus marquée de l'économie américaine".

INDICATEURS CLÉS :

** Taux à terme non livrable de la roupie à un mois à 84,02 ; prime à terme onshore à un mois à 7,25 paisa.

** Indice du dollar en baisse à 103,18

** Brent en hausse de 0,1% à 79,2 dollars le baril

** Rendement des obligations américaines à dix ans à 3,98%.

** Selon les données du NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 338,5 millions de dollars d'actions indiennes le 7 août.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 235,8 millions de dollars d'obligations indiennes le 7 août (rapport de Nimesh Vora ; édition de Savio D'Souza).