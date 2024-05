La roupie indienne ouvrira en hausse jeudi après que la faiblesse des ventes au détail aux États-Unis et le ralentissement de l'inflation américaine aient rendu plus probable une réduction des taux de la Réserve fédérale plus tard dans l'année.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à 83,42-83,44 pour le dollar américain, en hausse par rapport à 83,50 lors de la session précédente.

Les prix à la consommation américains ont augmenté moins que prévu en avril, alimentant l'espoir que la Fed réduise les coûts d'emprunt, très probablement lors de la réunion de septembre.

Les ventes au détail américaines sont restées étonnamment stables en avril, alors que l'on s'attendait à une hausse de 0,4 %, ce qui constitue une raison supplémentaire de parier sur une réduction des taux d'intérêt par la Fed. Les ventes au détail de contrôle ont baissé de 0,3 % sur un mois.

Les ventes au détail de contrôle, qui sont utilisées pour calculer le PIB, ont été négatives au cours de trois des quatre premiers mois de cette année, a souligné la banque ANZ.

L'indice du dollar et le rendement du Trésor américain à 10 ans sont tombés à leur plus bas niveau depuis plus d'un mois, tandis que les actions américaines se sont redressées. Les contrats à terme prévoient deux réductions des taux d'intérêt cette année.

Le won coréen et le baht thaïlandais ont tiré les monnaies asiatiques vers le haut, gagnant respectivement 1,5 % et 0,8 %. Les actions asiatiques ont suivi leurs homologues américaines à la hausse et les contrats à terme sur l'indice S&P 500 ont augmenté davantage.

"Nous avons un certain nombre d'indices positifs (pour la roupie). Bien que vous ne vous attendiez évidemment pas à voir le genre de mouvement que l'Asie a connu, voyons si nous pouvons au moins dépasser la région 83,35-83,40", a déclaré un cambiste d'une banque.

La hausse de la roupie devrait être limitée par la nervosité persistante concernant le résultat des élections en Inde, qui provoque des sorties de capitaux étrangers. Les étrangers ont retiré plus de 3 milliards de dollars des actions indiennes en neuf sessions au mois de mai jusqu'à présent, selon les données de NSDL.

INDICATEURS CLÉS : ** Taux de change à terme non livrable de la roupie à un mois à 83,50 ; prime à terme onshore à un mois à 7,75 paise.

** Indice du dollar en baisse à 104,16 ** Brent en hausse de 0,5% à 83,1 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,32% ** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 300,9 millions de dollars d'actions indiennes au mois de mai. 14

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 9,8 millions de dollars d'obligations indiennes le 14 mai. 14