La roupie indienne devrait ouvrir largement inchangée et osciller autour de la barre des 83,50 avant les données sur les ventes au détail aux États-Unis, qui devraient avoir un impact sur les attentes concernant la décision de la Réserve fédérale sur le taux directeur plus tard dans l'année.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à 83,53-83,56 pour le dollar américain, contre 83,5550 vendredi. Les marchés financiers indiens étaient fermés lundi.

La semaine dernière, la monnaie asiatique s'est échangée dans une fourchette étroite de 10 paisa. L'achat persistant de dollars par les entreprises pour les obligations de la dette et la couverture des paiements à court terme a été contré par l'intervention de la Reserve Bank of India dans les contrats à terme non livrables, au comptant et les contrats à terme sur les devises.

La roupie a évité de glisser sous le plancher historique de 83,5750, principalement grâce à l'intervention de la RBI.

"Ce scénario se reproduira largement avec 83,50 comme point central. Vous devez supposer que la RBI ne permettra pas que 83,5750 soit dépassé, alors que les baisses (sur la roupie dollar) resteront peu profondes et contenues", a déclaré un cambiste d'une banque.

"La défense de la RBI stimule les petites ventes à découvert intrajournalières (sur le dollar). A part cela, l'activité spéculative est minime".

Pendant ce temps, les ventes au détail de mai aux États-Unis ont augmenté de 0,2 % en glissement mensuel, selon les données attendues plus tard dans la journée. Les données aideront les investisseurs à évaluer l'impact des taux d'intérêt élevés sur les consommateurs américains. Les données d'avril indiquaient un léger fléchissement, signalant que le coût élevé de l'emprunt pourrait finalement avoir un impact sur les dépenses de détail aux États-Unis.

Les marchés chercheront à confirmer que la toile de fond macroéconomique s'affaiblit après les chiffres d'avril, a déclaré la banque ING dans une note.

Une publication plus faible en mai, qui ferait suite à un taux d'inflation américain plus faible que prévu en mai, rendrait les traders plus confiants quant à la réduction des taux de la Fed cette année, très probablement en septembre.

INDICATEURS CLÉS : ** Roupie non livrable à un mois à 83,60 ; prime à terme onshore à un mois à 7,5 paise ** Indice du dollar en hausse à 105,38 ** Brent en baisse de 0,1% à 84,1 dollars le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,27% ** Taux d'intérêt de la Fed à 4,27% ** Taux d'intérêt de la Banque centrale européenne à 4,27% ** Taux d'intérêt de la Banque centrale européenne à 4,27%.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 331,6 millions de dollars d'actions indiennes le 13 juin.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 114,8 millions de dollars d'obligations indiennes le 13 juin (rapport de Nimesh Vora ; rédaction de Nivedita Bhattacharjee).