La roupie indienne devrait continuer à baisser mercredi en raison de la hausse de l'indice du dollar et d'un possible ralentissement des flux d'actions.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à 83,70-83,71 pour le dollar américain, contre 83,6875 lors de la session précédente.

La roupie a chuté à un niveau historiquement bas de 83,7150 mardi, dans un contexte d'actions locales agitées, ce qui a incité la Reserve Bank of India à intervenir.

"La RBI interviendra pour s'assurer que le mouvement de hausse (du dollar/roupie) se fasse à un rythme régulier", a déclaré un cambiste d'une banque.

"La direction générale (pour le dollar/rupee) était à la hausse avant le budget et l'est d'autant plus aujourd'hui.

Le gouvernement a augmenté le taux d'imposition sur les bénéfices des investissements en actions et sur les transactions de dérivés d'actions, ce qui a entraîné une session volatile sur le marché boursier.

Depuis le mois de juin, la roupie a été aidée par les étrangers qui ont acheté des actions. À la suite du budget, ces entrées "sont quelque peu remises en question", a déclaré le négociant.

Les investisseurs étrangers ont retiré plus de 350 millions de dollars des actions indiennes mardi. Ils avaient investi près de 5 milliards de dollars ce mois-ci avant mardi.

Pendant ce temps, l'indice du dollar a progressé en Asie, ajoutant à la progression de mardi. L'indice du dollar a augmenté malgré une hausse du yen japonais, dans la perspective d'une augmentation des taux d'intérêt par la Banque du Japon la semaine prochaine.

Les données PMI préliminaires de juillet aux États-Unis seront publiées plus tard dans la journée, fournissant des indices sur la façon dont l'activité manufacturière et des services se maintient.

Les données du PIB du trimestre de juin suivront jeudi et devraient confirmer que l'économie "est sur la voie d'un atterrissage en douceur", a déclaré la banque ANZ dans une note.

INDICATEURS CLÉS :

** Roupie non livrable à un mois à 83,77 ; prime à terme à un mois sur le territoire à 7 paisa.

** Indice du dollar en hausse à 104,49

** Brent en hausse de 0,4 % à 81,3 dollars le baril

** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,26%.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 997,6 millions de dollars d'actions indiennes le 22 juillet.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 4,4 millions de dollars d'obligations indiennes le 22 juillet (rapport de Nimesh Vora ; édition de Savio D'Souza).