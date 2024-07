La roupie indienne pourrait tomber à son plus bas niveau historique vendredi, sous la pression d'une nouvelle faiblesse des pays asiatiques et des attentes concernant la persistance des paiements en dollars.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à 83,67-83,68 pour le dollar américain, dépassant le plus bas historique de 83,6650 atteint en avril et légèrement plus faible que 83,65 lors de la session précédente.

La monnaie s'est largement affaiblie ces derniers jours en raison de la demande de dollars pour les paiements de défense et de pétrole, selon les traders. La faiblesse a été persistante, la roupie n'ayant pas réussi à se redresser mercredi alors que d'autres devises asiatiques étaient plus élevées.

"Les offres (du dollar) tout au long de ces derniers jours l'ont tiré (dollar/rupee) jusqu'à ce niveau", a déclaré un trader d'une banque, ajoutant que même si la plupart des participants pensaient que la Reserve Bank of India défendrait la monnaie locale à 83,60, cela ne s'est pas produit.

"Nous allons probablement voir une fourchette plus élevée (sur le dollar/rupee).

La RBI est intervenue à plusieurs reprises par le passé pour empêcher la roupie de franchir des niveaux clés, dont la rupture entraînerait un accès de volatilité.

LE DOLLAR SE REDRESSE

L'indice du dollar a progressé en Asie, ajoutant à la progression de jeudi lorsqu'il s'est redressé après avoir atteint son plus bas niveau depuis près de quatre mois. Le dollar a été sur la défensive alors que l'on s'attend à ce que la Réserve Fédérale réduise ses taux d'intérêt dans quelques mois.

Les données publiées jeudi ont renforcé les attentes d'une réduction des taux de la Fed en septembre. Les demandes initiales d'emploi aux Etats-Unis ont augmenté de 20 000 pour atteindre 243 000 en données corrigées des variations saisonnières, contre une prévision de 230 000 demandes.

Les données indiquent que le marché du travail américain est en train de se refroidir, a déclaré la banque ANZ dans une note.

Les données sur les demandes d'allocations chômage ont suivi le rapport sur les emplois non agricoles du mois de juin, qui s'est avéré moins bon.

INDICATEURS CLÉS : ** Roupie à un mois non livrable à terme à 83,74 ; prime à terme onshore à un mois à 7 paise.

** Indice du dollar en hausse à 104,24 ** Brent en baisse de 0,6 % à 84,6 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,22 % ** Selon les données du NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 198,7 millions de dollars d'actions indiennes le 16 juillet.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 152,8 millions de dollars d'obligations indiennes le 16 juillet.