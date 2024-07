La roupie indienne devrait tomber à son plus bas niveau historique à l'ouverture jeudi, en raison d'un faible appétit pour le risque et d'une baisse des pairs asiatiques.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à 83,74-83,75 pour le dollar américain, dépassant le précédent plus bas historique de 83,72 et comparé à 83,7175 mercredi.

Il s'agirait du quatrième jour consécutif où la monnaie locale atteint son plus bas niveau. La Reserve Bank of India est intervenue régulièrement pour soutenir la roupie, limitant ainsi son déclin.

La roupie n'a perdu que 0,2 % cette semaine.

"Alors que nous continuons à atteindre de nouveaux sommets (sur le dollar/roupie), il n'y a aucune chance que vous puissiez penser à une rupture", a déclaré un cambiste dans une banque. "La RBI fait ce qu'elle fait et gère l'ampleur des mouvements de prix.

La roupie a dû faire face à l'augmentation du taux d'imposition sur les bénéfices des investissements en actions, ce qui a eu un impact sur les flux d'investisseurs étrangers. Au cours des deux dernières sessions, les investisseurs étrangers ont retiré près de 800 millions de dollars des actions. Auparavant, ces investisseurs avaient investi 5 milliards de dollars en juillet.

LUTTES DE CHANGE EN ASIE

Les monnaies et les actions asiatiques ont baissé, sous l'effet de la chute de Wall Street au cours de la nuit. L'indice S&P 500 a connu sa pire journée en un an et demi. L'indice Nasdaq Composite, dominé par les valeurs technologiques, s'est le plus mal comporté.

L'incertitude des élections américaines, la déception des bénéfices des entreprises technologiques et les signes de ralentissement de la croissance mondiale ont contribué à la baisse des risques sur les marchés, a déclaré la MUFG Bank dans une note.

L'aversion pour le risque a entraîné une hausse du yen japonais. Les rendements des obligations du Trésor américain ont baissé en Asie après avoir augmenté mercredi.

INDICATEURS CLÉS : ** Indice du dollar en baisse à 104,26 ** Brent en baisse de 0,8 % à 81,1 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,26 % ** Selon les données de NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 185,1 millions de dollars d'actions indiennes le 23 juillet ** Les investisseurs étrangers ont vendu des actions indiennes pour une valeur nette de 185,1 millions de dollars.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 294,6 millions de dollars d'obligations indiennes le 23 juillet (rapport de Nimesh Vora).