La roupie indienne a été peu changée vendredi, tandis que les primes à terme dollar-roupie ont légèrement baissé avant la décision de politique monétaire de la Banque de réserve de l'Inde.

La roupie était à 83,4750 contre le dollar américain à 09:20 IST, à peine modifiée par rapport à sa clôture de 83,4725 dans la session précédente.

La RBI est largement attendue pour maintenir les taux inchangés et maintenir sa politique plus stricte dans sa décision prévue à 10:00 a.m. IST.

Les traders estiment qu'il est peu probable que la roupie réagisse à la décision de la RBI et qu'elle sera plutôt influencée par l'évolution des flux liés aux actions locales.

Les investisseurs étrangers ont retiré 2,8 milliards de dollars des actions indiennes au cours des trois dernières sessions après que les élections nationales aient donné une marge de victoire faible et imprévue à l'alliance du Premier ministre Narendra Modi.

La paire dollar-roupie devrait rester volatile mais dans une fourchette de 82,90 à 83,70, avec 83,1082,90 comme zone d'achat, a déclaré Amit Pabari, directeur général de la société de conseil en devises CR Forex.

Pendant ce temps, les primes à terme dollar-rupee ont diminué, avec le rendement implicite à un an en baisse de 1 point de base à 1,62%.

L'indice du dollar était à 104,1 après avoir chuté de 0,2 % jeudi, tandis que la plupart des devises asiatiques ont gagné sur les espoirs croissants que la Réserve fédérale américaine réduise ses taux deux fois cette année.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt prévoient deux baisses de taux cette année, la première en septembre.

Les investisseurs suivront également de près le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis, prévu plus tard dans la journée de vendredi, afin d'obtenir des indications supplémentaires sur la date à laquelle la Fed est susceptible de commencer à assouplir ses taux d'intérêt.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'économie américaine ait créé 185 000 emplois en mai, tandis que le taux de chômage est resté stable à 3,9 %. (Reportage de Jaspreet Kalra ; Rédaction de Janane Venkatraman )