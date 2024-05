La roupie indienne a été à peine modifiée dans les premiers échanges lundi, la demande de dollars des importateurs locaux ayant compensé les indices positifs de la plupart des monnaies asiatiques.

La roupie était à 83,08 contre le dollar américain à 09:45 IST, légèrement modifiée par rapport à sa clôture à 83,0975 dans la session précédente.

La monnaie locale a atteint un plus haut de deux mois de 83,0250 vendredi, stimulée par des entrées probables de dollars.

Les indices boursiers indiens de référence, le BSE Sensex et le Nifty 50, ont atteint de nouveaux records lundi et étaient en hausse d'environ 0,1 % chacun.

"Je ne pense pas que nous verrons un mouvement intrajournalier aussi important que celui de vendredi, mais je m'attends à ce que la roupie se rapproche de 83 cette semaine", a déclaré un cambiste d'une banque d'État.

Les volumes globaux pourraient également être un peu plus faibles aujourd'hui en raison des vacances aux États-Unis et au Royaume-Uni, a ajouté le trader.

L'indice du dollar était à 104,7 après avoir baissé de près de 0,3 % vendredi, tandis que la plupart des devises asiatiques ont progressé, le won coréen augmentant de 0,2 % et tirant les gains vers le haut. La roupie pourrait connaître d'autres gains grâce à l'afflux d'investisseurs étrangers et "avec le pétrole et l'indice du dollar du côté positif", a déclaré Anil Kumar Bhansali, responsable de la trésorerie chez Finrex Treasury Advisors.

Les investisseurs étrangers ont acheté pour 707 millions de dollars d'actions indiennes jeudi, mais ont retiré 2,6 milliards de dollars d'actions en mai jusqu'à présent, selon les dernières données des dépositaires d'actions.

Entre-temps, les investisseurs ont encore réduit les attentes de réduction des taux par la Réserve fédérale plus tard dans l'année, après que les données publiées vendredi aient signalé une dynamique robuste dans l'économie américaine.

Selon l'outil FedWatch du CME, les investisseurs estiment actuellement qu'il y a près de 50 % de chances que la Fed maintienne ses taux inchangés en septembre, contre environ 35 % une semaine plus tôt. (Reportage de Jaspreet Kalra ; rédaction de Nivedita Bhattacharjee)