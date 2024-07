La roupie indienne a chuté à un niveau record lundi, sous la pression de la demande en dollars des entreprises en fin de mois, bien qu'une intervention probable de la Reserve Bank of India ait permis d'éviter de nouvelles pertes.

La roupie a clôturé à 83,7275 contre le dollar américain, inchangé par rapport à sa clôture de vendredi, après avoir atteint un plus bas historique de 83,74 plus tôt dans la session.

Des facteurs tels que les sorties d'actions locales, la volatilité du yuan chinois et la tiédeur de l'appétit pour le risque ont contribué à la faiblesse de la roupie au cours des dernières séances. La monnaie a atteint ses plus bas niveaux historiques au cours de cinq des six dernières séances de négociation.

L'indice du dollar était en légère hausse à 104,5, tandis que la plupart des devises asiatiques ont gagné entre 0,1 % et 0,8 %.

La RBI a probablement vendu des dollars par l'intermédiaire des banques publiques, afin de limiter la faiblesse de la roupie, selon les traders.

Alors que la banque centrale est intervenue pour soutenir la roupie, les ventes de dollars ont été "passives", suggérant qu'elle souhaite que la dépréciation se produise progressivement au lieu de pousser la monnaie à la hausse, a déclaré un vendeur de devises étrangères dans une banque privée.

Pendant ce temps, les primes à terme dollar-roupie ont bondi, le rendement implicite à un an ayant augmenté de 5 points de base (pb) à 1,83 %, son niveau le plus élevé depuis février, aidé par la baisse des rendements obligataires américains.

Le rendement du Trésor américain à un an a peu changé à 4,81 % dans les échanges asiatiques, après avoir chuté de 4 points de base vendredi à la lumière des données qui signalent une modération des pressions inflationnistes aux États-Unis.

Les décisions politiques de la Réserve fédérale américaine, de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Japon sont au centre de l'attention cette semaine.

La Fed devrait maintenir ses taux inchangés mercredi, mais les investisseurs seront attentifs aux remarques du président Jerome Powell pour obtenir des indices sur la trajectoire future des taux directeurs.

"Nous avons un biais baissier sur (l'indice du dollar) cette semaine, et ne serions pas surpris de voir un mouvement sous 104,0", a déclaré la banque ING dans une note. (Rapporté par Jaspreet Kalra ; édité par Varun H K)